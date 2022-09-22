台中北屯潭子67座特高壓電桿 2023年全部拆除

台中市潭子區中山路與北屯區北屯路，沿途許多高壓電塔，除影響市容，也影響4萬名住戶生活，台電公司將在明年11月完成67座特高壓電桿全數拆除及2600公尺架空導線地下化。

立委楊瓊瓔偕同台中市議員賴朝國、黃健豪今天上午邀請台電公司台中供電區營運處，前往潭子區台74號及鐵路高架交岔處，召開「69仟伏霧峰~潭子線特高壓電桿塔地下化工程進度說明會」。

楊瓊瓔表示，潭子區中山路與北屯區北屯路，民國63年起設置許多特高壓電桿塔，影響市容景觀，也影響社區居民生活，多次與台電溝通，將從北屯區北屯路敦富一街處至潭子區興華一路129巷沿線67座電桿塔林立問題辦理下地工程。

特高壓線路長度約達2600公尺，北屯區松勇、舊社2里及潭子區家興、頭家東、福仁、甘蔗4里，預估影響4萬名居民，預計112年11月中完成特高壓電塔拆除工作。

賴朝國指出，特高壓電桿電線不僅是都市景觀的毒瘤，更阻礙周邊土地規畫，電桿下地後能讓都市景觀重新開始，更能帶動地方發展。

黃健豪說，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大都會聽到啪滋作響的靜電聲，讓人心驚膽跳，希望早日將特高壓電桿線路地下化，繁榮地方，造福市民。

台電台中供電區營運處副處長邱文宏表示，台電公司全力配合潭子區鐵路高架橋下空間規劃工程，工程新設地下化電纜長度2600公尺，預計朝目標112年11月中完成67座69仟伏「特高壓電桿」全數拆除，以及2600公尺架空導線地下化。