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東彰南延段里程碑路段通車 串連高鐵、工業區紓解交通

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣東彰道路南延段拓寬工程起點斗中路到中州路段已完工，今天舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣東彰道路南延段拓寬工程起點斗中路到中州路段已完工，今天舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣東彰道路南延段拓寬工程起點斗中路到中州路段為通往高鐵彰化站、田中工業區的要道，已於8月完工，彰化縣長王惠美今天主持通車典禮，王惠美說，此段里程碑路段通車後能有效紓解市區車流，而再往南到二水全線預計2024年5月完工，路通了，經濟就會好。

王惠美說，自田中高鐵彰化站營運以來，縣道137線山腳路沿線來往車輛更多，因此縣府積極打造彰化縣東側外環走廊，三段總長度28.2公里，總經費約83.2億元，目前中段已全線通車，北段與南延段預計在113年竣工，未來東彰道路三段全線通車後，將可串聯彰化東外環台74甲線、東西向快速公路台76線、及台3線，往北銜接中彰快速道路，往南接國道3號，成為東彰地區南北向主要幹道，讓台中、彰化、雲林的來往將更加方便，感謝中央交通部補助，縣議會議長謝典林及議員共同支持預算來促成。

而其中東彰南延段拓寬工程總經費12億元，全長約7.56公里，王惠美說，此次通車段斗中路到中州路長約1公里，已將工業區北邊門戶打通，有利工業區貨車進出，以往貨車要經過市區再到工業區，可縮減約20分鐘車程，也可避免貨車進入市區，影響市區交通，南延段的完成對地方產業有極大助力。

王惠美說，二水、田中是觀光勝地，不僅是米倉，有黑米、白柚等物產豐富，又有田中馬拉松、二水跑水馬拉松，還有好幾間觀光工廠，希望在東彰開通後，也能讓二水、社頭、田中三個經典小鎮的觀光更廣為人知，變成世界級的觀光地區。

今天通車典禮還有立委陳素月、公路總局第二區養護工程處副處長吳誌中、縣議員鄭俊雄、蕭淑芬、蕭如意、田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽、田中工業區廠商聯議會長何源成等人與會。

吳誌中說，彰化縣政府長期跟公路總局有良好互動，尤其在縣府團隊及立委極力爭取下，在上期104年至110年生活圈道路建設系統計畫裡，彰化縣政府爭取到超過80億元補助經費，第二期111年至116年，目前入案經費將近50億元，未來公路總局會持續支持地方交通建設案。

彰化縣東彰道路南延段拓寬工程起點斗中路到中州路段已完工，今天舉行通車典禮。圖／彰化縣府提供
彰化縣東彰道路南延段拓寬工程起點斗中路到中州路段已完工，今天舉行通車典禮。圖／彰化縣府提供

王惠美 馬拉松

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