注意！和美苦情小兄妹專戶已關 網出現冒用議員助理騙愛心

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引起各界關懷，也湧入愛心捐款，彰縣府今宣布關閉愛心帳戶，卻有不肖人士冒充縣議員賴清美助理名義提供捐款帳號疑似想騙取善款，賴清美得知急著向和美警分局報案，呼籲民眾不要受騙上當。

賴清美說，小兄妹處境受到許多人關注，湧入捐款，但縣府已關閉帳戶，因評估目前款項已經足夠兄妹用到大學，希望善款可以留給其他需要的人，不用再捐了，沒想到今天接到民眾傳來訊息詢問是否換帳號，因網路出現用賴清美助理名義的捐款帳戶，宣稱「我是賴清美助理，因為帳號有問題所以請捐到xxxxxx」，賴清美氣到報案。

賴清美強調，臉書有人冒充她助理，實際上當議員不會自己提供帳號讓人捐錢，她也發現這個人已將她臉書封鎖，相當可惡，利用愛心詐騙別人，一定要將她揪出來。

警方指出，已接獲賴議員報案，提醒民眾對於來源不明臉書帳號不要任意點擊以免被騙，這樣的行為事已涉及刑法詐欺罪，將依循線索偵查。