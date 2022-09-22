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花東地震頻仍 南投縣議員要求縣府加強建物安全補強

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
921地震23周年，最近地震頻仍，建築安全引起民眾關切。記者江良誠／攝影
921地震23周年，最近地震頻仍，建築安全引起民眾關切。記者江良誠／攝影

花東最近地震頻仍，南投縣議員黃世芳今天表示，南投縣老舊、集合住宅，防震係數可能不足，縣府是否有補強措施。南投縣建設處長李正偉說，南投縣公有建築物列管862件，縣府編列預算逐年補強。至於私有建築物，縣府提供建築安全初評、詳評補助，居民可以向縣政府申請經費補助，加強建築防震安全。

黃世芳說，921地震昨天滿23周年，最近地震頻繁，南投縣有不少建築物是921地震前興建，相較於921地震後興建的建築物防震係數可承受6、7級強震，這些老舊建築防震強度可能不足。公有建築物這幾年縣府編列預算補強措施，但私有集合住宅、老舊房舍可能缺乏經費、能力改善。

黃世芳認為，對於私有老舊建築物防震，縣府應主動出擊，921前興建私有集合住宅、透天厝，防震係數應該不夠，縣府可建議中央，由政府補助部分經費，由社區管委會或屋主修繕，逐年補強改善。

李正偉說，南投縣公有建築物列管862件，只有1件未完成建築安全初評，詳評3件，未完成補強還有30多件。縣府這幾年都有編列預算，針對都市危險及老舊建築物提供初步評估和詳細評估經費補助。初評每件補助1萬5千元、詳評每件40萬元，今年初評有20件、詳評有1件名額，還沒有人申請。

李正偉說，針對私有建築物補強，中央今年規畫專案補強4年計畫，等相關補助要點和條件公布後就可申請。

建築 南投 地震

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