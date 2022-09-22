北屯潭子67座特高壓電桿地下化 斥資2.4億元明年底完工
台中市潭子區中山路與北屯區北屯路，於1974年設置許多特高壓電桿塔，影響市容景觀，今多位民代與台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。
今天上午，立法委員楊瓊瓔與台中市議員賴朝國、黃健豪邀請台電公司台中供電區營運處前往潭子區台74號及鐵路高架交岔處，召開「69仟伏霧峰-潭子線特高壓電桿塔地下化工程進度說明會」。
楊瓊瓔表示，北屯區北屯路敦富一街處至潭子區興華一路129巷，沿線有67座電桿塔林立，橫跨北屯區松勇、舊社2里、潭子區家興、頭家東、福仁、甘蔗4里，長度約2600公尺，預估影響4萬位居民，要求電桿地下化，還給市民更好的環境與市容。
台電台中供電區營運處副處長邱文宏表示，立委楊瓊瓔多次邀請台電公司至國會辦公室研討，考量安全問題及都市景觀，地方民意代表和鄉親有此需求，台電公司工程新設地下化電纜長度2600公尺，總經費2億4200萬元，預計明年11月中完成67座69仟伏特高壓電桿拆除，2600公尺架空導線地下化。
賴朝國指出，潭子頭家厝地區中山路特高壓電桿電線是都市景觀毒瘤，阻礙周邊土地規畫，是地方長期的「痛和刺」，電桿下地後能讓都市景觀「重新開始」，帶動地方發展。
黃健豪說，困擾北屯潭子地區台3線沿線居民快50年的特高壓電桿線路，不僅影響大眾安全，土地利用價值降低，同時妨礙都市發展，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大會聽到啪滋作響的靜電聲，讓人心驚膽跳，感謝台電公司重視此問題，讓人民安心居住。
楊瓊瓔感謝台電與台鐵局的大力協助配合，地方建設靠中央地方一起努力爭取，她向現場里長及民眾承諾，會全力盯緊施工進度，確保工程準時完工，重現沒有電線電桿塔遮蔽的乾淨天空。
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