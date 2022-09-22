快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府「24年來首度出手」干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北屯潭子67座特高壓電桿地下化 斥資2.4億元明年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔與多位民代、台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位民代、台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市潭子區中山路與北屯區北屯路，於1974年設置許多特高壓電桿塔，影響市容景觀，今多位民代與台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。

今天上午，立法委員楊瓊瓔與台中市議員賴朝國、黃健豪邀請台電公司台中供電區營運處前往潭子區台74號及鐵路高架交岔處，召開「69仟伏霧峰-潭子線特高壓電桿塔地下化工程進度說明會」。

楊瓊瓔表示，北屯區北屯路敦富一街處至潭子區興華一路129巷，沿線有67座電桿塔林立，橫跨北屯區松勇、舊社2里、潭子區家興、頭家東、福仁、甘蔗4里，長度約2600公尺，預估影響4萬位居民，要求電桿地下化，還給市民更好的環境與市容。

台電台中供電區營運處副處長邱文宏表示，立委楊瓊瓔多次邀請台電公司至國會辦公室研討，考量安全問題及都市景觀，地方民意代表和鄉親有此需求，台電公司工程新設地下化電纜長度2600公尺，總經費2億4200萬元，預計明年11月中完成67座69仟伏特高壓電桿拆除，2600公尺架空導線地下化。

賴朝國指出，潭子頭家厝地區中山路特高壓電桿電線是都市景觀毒瘤，阻礙周邊土地規畫，是地方長期的「痛和刺」，電桿下地後能讓都市景觀「重新開始」，帶動地方發展。

黃健豪說，困擾北屯潭子地區台3線沿線居民快50年的特高壓電桿線路，不僅影響大眾安全，土地利用價值降低，同時妨礙都市發展，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大會聽到啪滋作響的靜電聲，讓人心驚膽跳，感謝台電公司重視此問題，讓人民安心居住。

楊瓊瓔感謝台電與台鐵局的大力協助配合，地方建設靠中央地方一起努力爭取，她向現場里長及民眾承諾，會全力盯緊施工進度，確保工程準時完工，重現沒有電線電桿塔遮蔽的乾淨天空。

立委楊瓊瓔與多位民代、台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位民代、台電相關單位會勘，決議將北屯橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市北屯區橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路將全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市北屯區橫跨潭子區共6里的67座特高壓電桿電纜線路將全數拆除地下化，總經費約2.4億元，預計明年11月底完工，還給市民乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台電 楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

民代爭取5500萬元治水 台中后科南路分流箱涵改善水患

台中后科南路分流箱涵 112年汛期前完工解決水患

台中市6校PU跑道換新裝 民代爭取4230萬元到位

潭子機車考照練習場新啟用 10名路考者提前練習全數過關

相關新聞

注意！和美苦情小兄妹專戶已關 網出現冒用議員助理騙愛心

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引起各界關懷，也湧入愛心捐款，彰縣府今宣布...

議員批中市特教助理員待遇全台倒數第一 教育局澄清：絕非如此

民進黨中市議員張家銨今質詢指出，台中3所特殊教育學校從國立改為市立後，特殊教育助理人員的待遇遲遲無法前進，台中市的待遇在...

南投溫泉季24日開跑 泡好湯、品美食還可健行養生

「2022年南投溫泉季幸福湯旅」將在24日登場，南投縣副縣長陳正昇說，今年由埔里福興溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉三大主題區...

彰化人瑞養生唯一堅持 過度「惜福」未必健康

10月4日是農曆九九重陽節，基層公所已展開敬老表揚活動，彰化縣溪州鄉有10名百歲人瑞，鄉公所今起到府拜訪和祝賀「幸福健康...

傳台中大里設水肥廠？ 盧秀燕：她任內大里不會設水肥廠

台中市大里夏田產業園區傳出將增設水肥處理設施，民進黨中市議員李天生今在議會質詢指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水...

員農王弘仁技職教育推手 蔡金伶退而不休雙雙獲獎

彰化縣員林農工實習處主任王弘仁今年榮獲教育部表揚技藝教育優良人員；退休老師蔡金伶也拿下教育奉獻獎，退而不休的蔡金伶除了當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。