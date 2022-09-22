議員批中市特教助理員待遇全台倒數第一 教育局澄清：絕非如此

民進黨中市議員張家銨今質詢指出，台中3所特殊教育學校從國立改為市立後，特殊教育助理人員的待遇遲遲無法前進，台中市的待遇在全台灣敬陪末座，教育局長期漠視特殊教育助理人員的薪資權益，直批市府根本帶頭當起慣老闆。

教育局長楊振昇鄭重澄清「絕非如此！」，台中3所特教學校於2017年由國立改為市立，特教人員為依勞基法的契約進用人員，其他直轄市特教學校由國立改為市立後，特教人員只要是契約進用人員，薪資待遇和台中市一樣。

張家銨表示，台中市特殊教育助理人員待遇是全台灣最後一名，之前台中市內特教學校從國立改市立，說要比照相同待遇，當時的前市府林佳龍時代做到了，但盧市府任內特教學校的待遇就一直停滯在當時。陳清龍議員2年多前已提案，要求市府參考比照國立特教學校教師助理員的待遇。自己也曾在業務質詢時提過，但教育局仍沒有作為。

張家銨說，教育局曾內部草擬「台中市政府教育局主管之市立特殊教育學校特殊教育助理人員薪資及考核要點草案」，最後卻是教育局讓這草案胎死腹中，要求教育局一周內重新召開此草案要點的研商會議，讓特殊教育助理人員有合理的薪資待遇。

楊振昇表示，議員所指台北市、桃園市可晉級的特教人員都是約僱人員，與目前想要爭取的契約進用特教人員，薪資待遇不能相比較。市府之前曾蒐集意見通盤研議後，基於人員的公平、一致性，所以未調整目前特教人員的薪資，其他縣市的情況也跟台中市一樣，都沒有調整薪資。

台中市長盧秀燕表示，會對此草案繼續研議，並突破中央法令及評估相關可行性。