台中YouBike破1200站全台之冠 鼓勵民眾多騎乘抽手機

今天為世界無車日，台中市自2020年底啟動「iBike倍增計畫」，今宣布突破1200站設置營運，年底更將推動到1329站，電輔車投入數量也倍增到300輛，皆是全國第一，單月騎乘人數更破126萬人次；市長盧秀燕表示，這些數字皆顯示中市府節能減碳、推動大眾公共運輸的好成績，鼓勵市民多多騎乘。

台中市政府自2020年底起，推動「iBike倍增計畫」，今天為「世界無車日」，交通局舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」記者會；盧秀燕表示，台中市是iBike站點設置全國最多、單車騎乘點最多的城市，且現有提供共300輛電輔車，這些數字皆顯示台中市政府節能減碳，推動大眾公共運輸的好成績，鼓勵市民多多騎乘，還有機會抽iPhone14。

台中YouBike站點設置，最東邊站已前進至谷關立體停車場、西到龍井麗水籃球場、最南則到烏日溪尾、最北則至大甲區松柏漁港；交通局統計，台中市YouBike從2014年開始試營運，截至今年9月，累積騎乘人次近6000多萬，今年8月租借騎乘人次更高達126萬，為台中市第一次達到的紀錄。

台中市交通局長葉昭甫表示，「iBike倍增計畫」原定3年增加1000站，市府提早達標，目前全市已建置1200站，到年底會「區區倍增」，完成這階段的1329站2.0系統，從軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等站位周邊設置。

葉昭甫強調，市府與微笑單車公司研議，6月開始提供YouBike電輔車共150輛，成效良好，甚至有網友笑稱「騎到電輔車像是中樂透」，也因此，加碼再提供150輛電輔車供民眾使用。