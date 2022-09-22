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中市共享運具占用機車停車格 市府：已函請業者調度管理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員何文海今在議會質詢，有民眾發現路邊停車格10格中有6格停了共享機車，質疑台中市共享運具經營業管理自治條例還未公告就冒然開放廠商進駐，影響民眾生活。圖／何文海提供
民進黨中市議員何文海今在議會質詢，有民眾發現路邊停車格10格中有6格停了共享機車，質疑台中市共享運具經營業管理自治條例還未公告就冒然開放廠商進駐，影響民眾生活。圖／何文海提供

台中市推動低碳交通，共享運具除原有的iRent，第二家共享運具GoShare上月底也進駐台中。民進黨中市議員何文海今在議會質詢，有民眾到郵局辦事，發現路邊停車格10格中有6格停了共享機車，質疑台中市共享運具經營業管理自治條例還未公告就冒然開放廠商進駐，影響民眾生活。

台中市交通局長葉昭甫表示，交通局昨已函請共享運具業者落實車輛調度及管理作業，避免車輛集中停放於一處，影響其他民眾停車權益，造成負面觀感。

「台中市共享運具經營業管理自治條例」今年6月9日議會三讀通過，共訂定21條自治條例，相關細項細則暫待交通局後續公告實施。

何文海表示，自治條例中提到「交通局得公告本市各類共享運具總量之上限」，但交通局至今都尚未公告相關細項規則，卻在今年8月底宣布另一共享運具廠商GoShare進駐台中，新增500輛共享機車，共享運具自治條例細則尚未完整，就讓廠商進駐，批評市府「操之過急」。

何文海說，台中市機動車輛登記數連年創新高，現有的停車格數量本就不敷使用，現在更在沒有規範共享運具投放數量的情況下，讓業者進駐台中市，已壓縮到機車的停車空間。

葉昭甫說，訂定「台中市共享運具經營業管理自治條例」草案，整合規範共享運具經營業者的管理，未來自治條例公告實施後，業者若欲在台中市營運，須向交通局提出申請許可，業者拿到許可後，才可依許可內容營運，違反自治條例規定者，將依自治條例相關罰則裁罰。

台中市 民進黨 議員

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