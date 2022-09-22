秋高氣爽 台中福壽山農場楓葉紅了
時序進入秋天，台中市福壽山農場近日清晨溫度降至10度以下，農場內楓樹受低溫影響，較往年提早2週轉紅，楓紅僅有1成，但訂房率已達9成，武陵農場內楓樹也有部分轉紅。
時序進入秋天，山區清晨低溫，福壽山農場副場長王仁助今天接受中央社記者採訪指出，今年楓葉提早2週轉紅，農場內鴛鴦湖步道的楓樹已轉紅，紅葉配上石子路及石燈籠，彷彿置身日韓賞楓。
王仁助表示，目前場內楓紅約1成，鴛鴦湖步道的楓紅大約可以到11月中旬，緊接著就是松廬楓紅登場，中秋節過後，已有不少遊客上山賞楓，目前到9月底的訂房已有9成。
王仁助指出，日前發生東部大地震，但福壽山農場及對外交通未受影響，此時到農場遊憩，旅遊品質最好，拍鴛鴦湖楓紅也不必排隊等候，一日遊也很合適，高山地區日夜溫差大，遊客出遊衣服要採多層次穿法，記得帶上保暖衣物，裝備齊全更能好好享受高山的美景。
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