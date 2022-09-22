和美苦情小兄妹善款專戶爆量今關閉 彰縣府信託處理

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，引起各界關懷，也湧入愛心捐款，彰化縣府社會處表示，善款已足提供和美小兄妹未來生活所需，今日起截止受理，善款將專款專用並成立信託專戶，讓各界愛心將可發揮最大效益。

這對小兄妹因父親近日過世，離婚的母親不過問，生活陷入難關，這兩天湧進捐款，縣議員賴清美說，直到今天還有台中建商想捐20萬元給兄妹倆，各界愛心爆棚。

彰化縣府為協助和美小兄妹後續生活費用，自9月20日起提供台灣銀行彰化分行彰化縣社會救助金專戶受理民眾指定捐款，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，會持續協助他們後續監護議題，穩定家庭生活，讓小兄妹可以安心就學、安定生活，社會處也呼籲大眾注意個資保密，以維護兒童權益。