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蘇絢慧走出低谷多重斜槓 彰化開講談自我療癒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局舉辦第十場「書香彰化與大師有約」專題講座，10月1日周六下午將邀請療癒心理專家蘇絢慧在彰化演藝廳演講。圖／彰化文化局提供
彰化縣文化局舉辦第十場「書香彰化與大師有約」專題講座，10月1日周六下午將邀請療癒心理專家蘇絢慧在彰化演藝廳演講。圖／彰化文化局提供

彰化縣文化局舉辦第十場「書香彰化與大師有約」專題講座，10月1日周六下午將邀請療癒心理專家蘇絢慧在彰化演藝廳演講，擁有多重斜槓身份的蘇絢慧走過傷痕累累的成長期，並面臨數度轉職，成為專業諮商心理師，將以過來人的經驗分享，帶領大家面對自我的人生課題。

蘇絢慧老師是知名的傷痛療癒心理專家，曾任馬偕醫院醫學中心社會服務室與安寧療護臨床社工師、協談中心諮商心理師，也曾兼任大學學生諮商中心、社區型諮商機構等諮商心理師工作，經常受邀在談話性節目為大家暖心提點。

她曾是設計與攝影工作者，在歷經生命的無數失落後，走向社工師專業學習，成為醫療社工師，人生二度轉職後，成為諮商心理師及心靈療癒作家，關於心理療癒，她從來不是旁觀者，而是過來人，經歷過不順遂的童年及壓抑、武裝的青春歲月，在成年後，才真正學會安放悲傷與失落，找回自我存在價值，更以其專業協助許多個案和傷痛和解。

因長期擔任醫療社工師及悲傷輔導工作，蘇絢慧寫作題材涵蓋人際關係、自我人格發展及整合、悲傷療癒、老年照護、臨終關懷等，已出版《慣性討好》、《立下界限》、《療癒孤寂》、《成為自己內的內在英雄》、《找回愛與尊重的自尊課》等逾20本心理關懷、療癒著作。

10月1日下午2點30蘇絢慧將在彰化演藝廳以「自我關懷—活出完整的自己」為講題，帶領大家認識人格原型的樣貌，理解和看見內心的轉化歷程。民眾參加還有機會獲蘇絢慧老師親筆簽名著作，憑3場次講座戳章，可參加摸彩，獎品有掃地機器人、電視、烤箱、氣炸鍋等。

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