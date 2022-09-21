車籠埔斷層驚人剖面景觀 國家防災日園區本周免費入園

以921大地震發生23年後，近來台灣又發生花東地震，遠在中央山脈的另一端，竹山車籠埔斷層保存園區如今仍長期設置，以昔日921大地震的斷層結構變化的並存方式，訴說天災的巨大威力不可小覷，而半圓型的建築物內，保存車籠埔斷層地質剖面景觀。

竹山車籠埔斷層保存園區表示，921大地震除對台灣帶來創傷外，多年前研究團隊在進行斷層槽溝開挖及古地震調查時，發現了南投竹山地區保存了大地震造成的地表破裂原狀，槽溝剖面更呈現了相當清楚的褶皺與斷層構造，是在世界上難得一見的地質景觀。

因此「車籠埔斷層保存園區」透過國立自然科學博物館興建與營運，將難得的槽溝的剖面同時呈現出非常清楚的褶皺與斷層構造，呈現在世人面前，並且透過完善的計畫保存下來，園區內分為地質科學館、斷層槽溝保存館與3D劇場等空間，透過常設展與特展的方式，帶領民眾認識地震知識，更啟發不同的防災思考。