龍井公所遭市府「占用」存檔案 議員要求挪出辦公托

台中市議會今舉行市政總質詢，市議員林孟令指出，龍井區公所行政大樓三樓、四樓被都發局占為檔案儲藏室，要求民政局整合為戶政事務所，讓鄉親省去路程奔波。另戶政所可提供公托場所，一舉兩得。市長盧秀燕表示，會協調搬走檔案室，又可發展幼托相關業務，是相當好的構想。

議員林孟令説，民政局召開龍井區辦公廳舍空間配置會議，研議龍井區公所行政大樓三樓、四樓，原設置展覧廳與鄉代會，每層樓近500坪，卻被拿來儲藏檔案。他要求民政局盡快恢復成辦公廳舍，最好併入戶政所，讓鄉親洽公省時又便民。

林孟令說，龍井戶政所是兩層樓的建物，樓地板面積大約140坪，日後可運用此空間，提供社會局辦理公托。

市長盧秀燕表示，龍井區公所行政大樓都發局檔案會協調搬走，如何同時讓龍井行政大樓更有效運用，又可以發展幼托相關業務，她認為構想相當好的。