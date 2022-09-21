紫南宮限定回饋 竹山人瑞領3萬敬老金和金戒指

迎接重陽節，竹山鎮公所今天起辦理重陽敬老禮金領取作業，其中竹山鎮百歲人瑞可領南投縣政府新台幣1萬元、鎮公所1萬元，加上竹山紫南宮紅包1萬元和金戒指，現金共領3萬元。

接近重陽節，南投縣政府為祝福百歲人瑞，由社會及勞動處長林志忠陸續造訪縣內113名人瑞，並致贈1萬元敬老金，及衛生福利部象徵長壽與福氣的純金鎖片，其中今年剛好滿百歲的36名人瑞也獲頒總統敬老狀，縣內今年最高齡人瑞是住南投市的109歲陳隨女士。

縣府社勞處統計，今年南投縣百歲人瑞共113人，其中男性39人、女性74人，分布鄉鎮以南投市36人最多，次為名間鄉11人、埔里鎮10人、竹山鎮、草屯鎮、鹿谷鄉各9人、國姓鄉7人、魚池鄉6人、集集鎮5人、中寮鄉、信義鄉各4人、水里鄉2人、仁愛鄉1人。

為避免人瑞奔波，竹山鎮長陳東睦也與鎮公所社會課人員親送重陽禮品、禮金，社會課表示，鎮內65歲以上長者可領縣府禮金1000元；70歲以上長輩的鎮公所禮金今年從800元加碼200元，加上縣府禮金1000元，共可領2000元；100歲以上長者發1萬元，另有竹山紫南宮人瑞紅包1萬元和1錢金戒指、縣府1萬元敬老金。

陳東睦說，竹山鎮對長者照顧關懷一直非常重視，除各社區關懷據點、長照服務，更成立銀髮健身俱樂部，竹山鎮今年重陽禮金預計發給1萬1400多人，今天第1天發17里最多，縣府、鎮公所總計發放金額為1800多萬元，竹山鎮長輩可說是全縣最幸福。