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南投醫院增5心臟科醫師 阿公冠狀動脈阻塞手術第二天出院

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院心臟內科醫師莊曜聰為病患執行心導管支架手術。圖／南投醫院提供
南投醫院心臟內科醫師莊曜聰為病患執行心導管支架手術。圖／南投醫院提供

南投60歲王姓男子退休後照顧孫子，睡眠品質大幅下降，近日因為血壓飆高，加上喘、胸悶到南投醫院就醫，醫師發現他心臟冠狀動脈的左前降支阻塞一大半，在心臟內科醫師莊曜安排心導管支架放置後，恢復良好，住院一天便出院返家。

心臟病患病情變化相當快，心臟科醫師經常需要面對病人生死關頭。中山醫學大學醫學院長詹貴川是心臟科權威，他帶領莊曜聰、張凱為及蕭文智等心臟科團隊，成功將無數患者從鬼門關前拉回來。9月起詹貴川教授醫療團隊，每周派遣莊曜聰等三位心臟科主治醫師支援南投醫院，提供門診醫療業務與心導管治療，亞大附醫心臟內科醫師王志偉、施榮彰也到南投醫院提供門診服務。

南投醫院院長洪弘昌說，中山附醫、亞大附醫陸續支援心臟內科醫師進駐南投醫院，除提供門診醫療服務外，更提升心導管中心心導管檢查與治療的服務量能，造福南投心臟疾病患者，落實在地化醫療政策，提供南投鄉親更好的醫療照護。

王姓病患心臟血管阻塞（紅圈處）經心導管手術安裝血管支架，手術後僅住院一天就能出院。圖／南投醫院提供
王姓病患心臟血管阻塞（紅圈處）經心導管手術安裝血管支架，手術後僅住院一天就能出院。圖／南投醫院提供

南投 醫師 患者

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