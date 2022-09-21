聽新聞
test
0:00 / 0:00
林襄現身！彰化縣議長謝典林：「好襄」握了兩次手
中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，近日因一段直播影片在香港瘋傳，影片中，她身著黑色薄紗，頭戴兔耳髮飾，嗲聲說「我今天只有貼乳貼啊！想看？快幫我分享。」姣好身材引來宅男暴動。林襄今天現身彰化縣立體育場，參加全明星運動會第四季彰化站節目，彰化縣議長謝典林在臉書自曝與林襄合照，以「襄，好襄~」貼文，羨煞許多人。
「全明星運動會第四季彰化站」節目今天上午在彰化縣立體育場熱烈展開，全明星運動會領隊錢薇娟、江宏傑、郭泓志，還有主播徐展元，卓君澤及許多藝人參與，彰化縣長王惠美也前往體育場為運動明星加油打氣，但新聞稿列名的明星未提到林襄，直到議長謝典林在臉書自曝與林襄合照後，原來她也參加全明星運動會。
謝典林是以「襄，好襄~」，「歡迎全明星運動會來彰化，也歡迎林襄」貼文，並附有與林襄的合照，在PO文後獲得回響，給人許多想像空間。臉友紛紛回應「羨慕~太襄惹 」、「議長您這樣自肥，真的好嗎？」、「哇，香爆了」，謝典林還回應說：「我握了兩次手！」、「全身都襄襄的」。
彰化縣長王惠美前往為運動明星加油打氣時，期望藉由全明星賽節目的高流量、高收視率，將彰化「好吃、好玩、好地方」給介紹全國鄉親知道，讓彰化就跟參與節目錄製的明星們一樣，擄獲眾多民眾的心。
王惠美表示，彰化縣政府這幾年來致力於運動的發展，除了國中小、高中三級制度的建立之外，也培育了許多優秀的運動選手，選手們平時也非常辛苦練習，特別感謝教練與選手的努力，為彰化爭光。今天是全明星運動會來到彰化，希望藉由此次活動，能彰顯彰化在體育方面的用心、選手的努力，讓更多人看的到彰化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言