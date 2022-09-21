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確診學生多畢業照也拍不成 彰化學童要再拚第二劑接種率

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣6到11歲學童COVID-19第二劑疫苗接種率僅達六成，確診率也逾三成。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
彰化縣6到11歲學童COVID-19第二劑疫苗接種率僅達六成，確診率也逾三成。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

校園疫情仍在高峰期，今天彰化縣高中以下學校因確診或防疫因素而請假人數共3143人，有些畢業生要拍畢業照全班甚至高達近四分之一請假，連畢業照都沒辦法拍，彰化衛生局長葉彥伯表示，目前確診年齡層比例以國小學童以下最高，由於國小學童第二劑疫苗施打率僅六成，所以還需再加把勁第二劑施打率，以提升保護力。

彰化縣教育處統計今天彰化縣高中以下因確診或防疫因素而請假人數共3143人，到校率95.11%，其中國小共有2316名學生請假，不少班級甚至僅有一半學生到校上課，而從國小到高中也有畢業班因請假人數太高，最近安排拍畢業照，因人數少太多，無法拍，讓畢業班老師傷透腦筋，得再擇日拍畢業照。

彰化縣截至9月19日COVID-19確診感染率22.29%，其中確診年齡層最高的是11歲到5歲佔33.25%，即每三名國小學童就有一人確診過，其次是5歲以下幼兒確診率28.97%，18到39歲的青壯年確診率25.15%。

葉彥伯表示，目前每天彰化縣新增確診個案約二千人，雖維持在高點，但並沒有再攀高的跡象，已較緩和，而國小學童確診率最高的主因是第二劑疫苗的施打率僅六成，還不夠普遍，國小學童第一劑施打率約八成八，但因接種時程較晚，後來又碰到疫情攀高，有些學童因此確診，需再等三個月後才能再接種第二劑，要有最基本的保護力至少要打二劑，也能避免重症。

彰化教育處長王智弘說，為了提升疫苗校園接種率，只要學校有需求，就會協調辦理校園COVID-19疫苗接種，9月16日到30日已排定61場次疫苗校園接種，預估接種人數4844人。

由於最近政策已走向「與病毒共存」，很多人開始脫罩聚餐、運動，葉彥伯說，大家的生活會漸漸恢復正常，但最重要的是要避免重症，除了50歲以上有慢性病的高危險群要特別注意，一般人若確診也要小心觀察症狀若持續惡化2、3天就要趕緊就醫，而病毒量少、症狀就會相對輕，民眾若到人群較多場所，口罩仍要戴好，並勤洗手。

疫苗 小學

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