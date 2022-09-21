水來了！喪父的和美小兄妹 終於可以洗澡了

彰化縣和美鎮一對就讀國小兄妹，父親近日過世，離婚的母親不過問，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡。在各界的關心奔走下，水公司人員今天上午幫忙裝好水表，親屬催仍在守喪的小兄妹，「趕快去洗澡」，令人鼻酸。

這對分別讀國小六年級及四年級的小兄妹，父親癌末無法工作，由伯伯、叔叔及姑姑照顧，但父親本月19日過世，目前仍在守喪 。他們的遭境經縣議員賴清美披露後，今天很多參選人紛紛前往關心，有的包奠儀，有的則捐款給小兄妹。

一對來自線西的老夫婦可憐他們，決定將領到各兩千元的重陽敬老金全部捐給他們，今天委託賴清美先前往墊款；另還有一名自稱是台南市長黃偉哲的表弟，也匯給兩萬元；還有人從台中烏日來，帶著絲瓜為他們加菜。

由於小兄妹因沒錢繳水電費，家裡被斷電、斷水3個月，他們更10多天沒洗澡，賴清美說，今天上午，經水公司派員前往裝好水表，他們已經可以洗澡了，相關經費由縣府社會處等先發給的慰問金，先行支應；至於父親的後事，已有慈善團體協助處理。

妹妹被問到最想要什麼時說：「我最想要學英文，因為同學英文都很厲害，我英文很爛，所以想要學英文。」

彰化縣政府社會處長王蘭心說，該戶為縣府關注的家庭，並列為低收入戶，由於各界紛紛表達捐助意願，社會處已為他們開設捐款帳戶，捐助款項將交付信託，專款專用，指定供學費及生活費等必要費用。

民眾的愛心可捐款至彰化縣社會救助金專戶，在備註欄註明「指捐和美小兄妹」，縣府會專款轉給小兄妹。 彰化縣社會救助金專戶匯款方式：戶名：彰化縣社會救助金專戶；受款行：臺灣銀行彰化分行(代號0040163) 、帳號：933727-016-00208 (14碼) 備註欄註明:「指捐和美小兄妹」。