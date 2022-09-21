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南投竹山鎮今起發送重陽敬老禮金 並建構明年匯款作業

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影
竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影

竹山是南投縣最幸福的小鎮，不僅鎮內65以上長者，從今天開始進行重陽節禮金領取作業，為避免百歲人瑞舟車勞困，竹山鎮長陳東睦偕同社會課承辦人員，本周起開始親送到每位長者手中，鎮公所指出，中秋節過後馬上就是重陽節的到來，預計發放重陽禮金1萬1400多人，未來鎮內里辦公處或公所多處老人活動中心，將放置匯款申請單，只要一次辦好匯款作業，未來重陽禮金將會自動逼入帳戶之中。

竹山鎮的長者除了縣府的重陽節敬老禮金外，鎮公所今年針對鎮內70歲以上長者加送1000元，100歲的長者就加碼1萬元，而紫南宮也針對百歲人瑞，包1萬元大禮，還有1錢金戒指，祝福長者節日快樂；此外5歲以上符合資格的長者，日前公所已經寄送通知單，收到通知單後，今天就可以攜帶身分證、以及印章，依照通知單上面的時間到領取地點來領取。

鎮長陳東睦表示，竹山鎮對於長者照顧關懷一直非常重視，今天起至9月23日除了縣府及公所總計發放金額為1800萬餘元，分三日發放完畢，各社區的關懷據點、長照服務、今年更成立銀髮健身俱樂部，未來考量到長者的便利性，今年現場也放置匯款申請單，讓民眾在11月1日於里辦公處或公所這邊辦理明年的匯款作業，只需辦理一次，未來重陽禮金將會自動逼入帳戶之中。

竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影
竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影
竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影
竹山鎮今發放重陽敬老禮金，現場並放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，未來敬老金明年將會自動逼入帳戶中。記者黑中亮／攝影

重陽節 陳東睦

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