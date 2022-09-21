南投竹山鎮今起發送重陽敬老禮金 並建構明年匯款作業

竹山是南投縣最幸福的小鎮，不僅鎮內65以上長者，從今天開始進行重陽節禮金領取作業，為避免百歲人瑞舟車勞困，竹山鎮長陳東睦偕同社會課承辦人員，本周起開始親送到每位長者手中，鎮公所指出，中秋節過後馬上就是重陽節的到來，預計發放重陽禮金1萬1400多人，未來鎮內里辦公處或公所多處老人活動中心，將放置匯款申請單，只要一次辦好匯款作業，未來重陽禮金將會自動逼入帳戶之中。

竹山鎮的長者除了縣府的重陽節敬老禮金外，鎮公所今年針對鎮內70歲以上長者加送1000元，100歲的長者就加碼1萬元，而紫南宮也針對百歲人瑞，包1萬元大禮，還有1錢金戒指，祝福長者節日快樂；此外5歲以上符合資格的長者，日前公所已經寄送通知單，收到通知單後，今天就可以攜帶身分證、以及印章，依照通知單上面的時間到領取地點來領取。