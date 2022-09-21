快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市「零碳單車通勤日」民眾響應免費領咖啡口罩

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動，民眾與活動背板合影可獲得精美禮品。圖／台中市政府提供
台中市環保局舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動，民眾與活動背板合影可獲得精美禮品。圖／台中市政府提供

為響應9月22日國際無車日，台中市環保局9月15日至10月31日，每周四舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動，共舉辦7場次，首場活動9月15日在捷運市政府站，通勤時段吸引200多位民眾響應；第2場次將於9月22日在台中火車站登場，呼籲市民持續響應零碳單車通勤活動，打造友善人本交通環境。

環保局表示，今年國際無車日活動期間，民眾只要於每周四上午7點至9點、下午4點至6點，騎自行車至活動地點，並完成指定任務，即可領取超商咖啡兌換券及無車日紀念口罩。此外，當日與活動背板合影可額外獲得精美禮品，數量有限，送完為止，歡迎民眾騎自行車通勤，響應節能減碳，降低空氣污染。

活動日期與地點分別於9月22日台中火車站、9月29日捷運中清站、10月6日捷運大慶站、10月13日太原火車站、10月20日捷運市政府站、10月27日台中火車站辦理，每人每日限領1次，送完為止。

環保局指出，依據環保署空氣污染排放清冊（TEDS11.1）資料顯示，台中市移動源污染源的PM2.5排放量每年達1816.77百萬公噸，占整體排放量的37.4%，為大宗污染來源。市府積極推廣低污染交通運具，包含捷運、公車電動化、大眾運輸、iBike等，並持續推廣老舊機車汰換電動車補助及電動車充電站設置補助等方案，建立低碳運輸友善環境。

環保局長陳宏益說，此次活動除響應9月22日國際無車日，更重要的是希望透過多元化宣導活動，鼓勵民眾多利用綠色運具，實踐低碳生活，期待市民一同實際行動，守護台中市空氣品質，攜手將台中打造為低碳、宜居的城市。

為響應9月22日國際無車日，台中市環保局9月15日至10月31日，每周四舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動。圖／台中市政府提供
為響應9月22日國際無車日，台中市環保局9月15日至10月31日，每周四舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動。圖／台中市政府提供

捷運 火車站 中火

延伸閱讀

桃園財嘉昌砂石場汙染環境1年2犯 環保局勒令停工

「類火車」通勤不便 花蓮鳳林鎮公所啟動免費學生專車

新竹／墨咖啡黑蘭姆酒咖啡 清亮香甜感深得我歡心

台南捷運進度再邁前一步 第一期藍線規畫送交通部審議

相關新聞

林襄現身！彰化縣議長謝典林：「好襄」握了兩次手

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，近日因一段直播影片在香港瘋傳，影片中，她身著黑色薄紗，頭戴兔耳...

東勢快速道路斷橋何時續？ 盧秀燕：一定動工誓必復工

台中「東豐快速道路」重啟環評，地方人對這條路能否完工，充滿疑慮。台中市長盧秀燕回應議員質詢說「誓必復工」她表示，這是她上...

癌父過世小兄妹失依靠多日無水洗澡 湧入捐款達51萬

彰化和美鎮白姓兄妹因父親罹癌過世，無力支付喪葬費，也因斷水斷電好幾天無水可洗澡，小兄妹狀況經披露後，湧入不少民眾捐款，社...

台中城南之心施工中 市民期待新地標「文學道」

台中市政府推「城南之心計畫」民進黨市議員邱素貞今質詢指出，城南之心串連東區及南區公園，優化休憩步行空間，但質疑舊城區綠色...

龍井公所遭市府「占用」存檔案 議員要求挪出辦公托

台中市議會今舉行市政總質詢，市議員林孟令指出，龍井區公所行政大樓三樓、四樓被都發局占為檔案儲藏室，要求民政局整合為戶政事...

南投醫院增5心臟科醫師 阿公冠狀動脈阻塞手術第二天出院

南投60歲王姓男子退休後照顧孫子，睡眠品質大幅下降，近日因為血壓飆高，加上喘、胸悶到南投醫院就醫，醫師發現他心臟冠狀動脈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。