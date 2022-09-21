中市「零碳單車通勤日」民眾響應免費領咖啡口罩

為響應9月22日國際無車日，台中市環保局9月15日至10月31日，每周四舉辦「2022國際無車日 零碳單車通勤日」活動，共舉辦7場次，首場活動9月15日在捷運市政府站，通勤時段吸引200多位民眾響應；第2場次將於9月22日在台中火車站登場，呼籲市民持續響應零碳單車通勤活動，打造友善人本交通環境。

環保局表示，今年國際無車日活動期間，民眾只要於每周四上午7點至9點、下午4點至6點，騎自行車至活動地點，並完成指定任務，即可領取超商咖啡兌換券及無車日紀念口罩。此外，當日與活動背板合影可額外獲得精美禮品，數量有限，送完為止，歡迎民眾騎自行車通勤，響應節能減碳，降低空氣污染。

活動日期與地點分別於9月22日台中火車站、9月29日捷運中清站、10月6日捷運大慶站、10月13日太原火車站、10月20日捷運市政府站、10月27日台中火車站辦理，每人每日限領1次，送完為止。

環保局指出，依據環保署空氣污染排放清冊（TEDS11.1）資料顯示，台中市移動源污染源的PM2.5排放量每年達1816.77百萬公噸，占整體排放量的37.4%，為大宗污染來源。市府積極推廣低污染交通運具，包含捷運、公車電動化、大眾運輸、iBike等，並持續推廣老舊機車汰換電動車補助及電動車充電站設置補助等方案，建立低碳運輸友善環境。