聽新聞
test
0:00 / 0:00
種地瓜用農委會未推薦劇毒農藥 台中農業局檢驗後將罰
台中大甲銅安西岐附近有業者租農地種地瓜，被控長期大量使用托福松農藥，汙染環境並發出惡臭，多人嘔吐頭痛，中市議員吳敏濟接獲陳情，今天邀相關單位會勘採樣，環保局當場依空汙防制法開罰，農業局檢驗後將依農藥管理法處罰，勒令要求業者立即改善。
住銅安里的一名婦人說，幾年前有外地人租地種地瓜，總面積達7、8甲地，居民發現許多農藥空罐及托福松包裝袋，在方圓幾百公尺外皆可聞到臭味，有些人因擔心土地遭汙染立即停租，許多居民向業者反映，卻被嗆歡迎檢舉，居民氣憤；另一名婦人說，他們世代務農，一期稻作後休耕養地，租給別人種地瓜，沒想到業者竟使用這麼毒的農藥，讓他們臭到頭暈想吐，實在受不了才連署向吳敏濟議員陳情。
中市農業局副局長蔡勇勝表示，經查托福松在農委會農藥的建議使用作物中，並無甘藷等雜糧類作物，業者已違反農藥管理法規定，現場將採證送驗，查證屬實後將依農藥管理法開罰並限期輔導改善，可處1萬5000元以上，若屬劇毒可罰到15萬元。環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，今天現場確實聞到臭味，且地主也承認業者有使用托福松等農藥，現場依空氣汙染防制法開罰1200元以上，10萬元以下罰緩。
陳姓地主表示，租地給別人種地瓜，業者跟他說農藥是經農委會核准的，沒想到是不能使用在地瓜，而且還臭到影響許多人，以後就不會再租給這種人。
吳敏濟表示，業者種地瓜違法使用農委會未推薦農藥，且發出惡臭影響環境與居民健康，他接獲居民陳情即邀環保局與農業局會勘採樣對業者開罰；吳敏濟當場要求農業局平時應輔導農民正確使用農藥，對違法使用劇毒農藥業者應予重罰，希望農業局能在作物採收時到現場採樣稽查，食安處也應不定期到市場抽驗食品是否合乎規定，以維護市民健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言