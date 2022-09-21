種地瓜用農委會未推薦劇毒農藥 台中農業局檢驗後將罰

台中大甲銅安西岐附近有業者租農地種地瓜，被控長期大量使用托福松農藥，汙染環境並發出惡臭，多人嘔吐頭痛，中市議員吳敏濟接獲陳情，今天邀相關單位會勘採樣，環保局當場依空汙防制法開罰，農業局檢驗後將依農藥管理法處罰，勒令要求業者立即改善。

住銅安里的一名婦人說，幾年前有外地人租地種地瓜，總面積達7、8甲地，居民發現許多農藥空罐及托福松包裝袋，在方圓幾百公尺外皆可聞到臭味，有些人因擔心土地遭汙染立即停租，許多居民向業者反映，卻被嗆歡迎檢舉，居民氣憤；另一名婦人說，他們世代務農，一期稻作後休耕養地，租給別人種地瓜，沒想到業者竟使用這麼毒的農藥，讓他們臭到頭暈想吐，實在受不了才連署向吳敏濟議員陳情。

中市農業局副局長蔡勇勝表示，經查托福松在農委會農藥的建議使用作物中，並無甘藷等雜糧類作物，業者已違反農藥管理法規定，現場將採證送驗，查證屬實後將依農藥管理法開罰並限期輔導改善，可處1萬5000元以上，若屬劇毒可罰到15萬元。環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，今天現場確實聞到臭味，且地主也承認業者有使用托福松等農藥，現場依空氣汙染防制法開罰1200元以上，10萬元以下罰緩。

陳姓地主表示，租地給別人種地瓜，業者跟他說農藥是經農委會核准的，沒想到是不能使用在地瓜，而且還臭到影響許多人，以後就不會再租給這種人。