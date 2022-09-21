豐原區豐富專案招商 經發局：接觸金融與科技產業鏈

台中市長盧秀燕本屆市長任內，在豐原推動轉運中心，9月9日已啟用；市議員張瀞分關切另項建設「豐富專案」，她擔心招商有問題。經發局長張峯源說，已接洽金融、銀行、大型賣場等，也嗅到高科技廠商供應鏈的需求，多管道接觸中。

張瀞分說，豐富專案是在前市長胡志強任內規劃定案的，當時她努力向胡志強建議，胡志強也很快同意。立委江啟臣隨即協調國防部遷移保甲廠，清空地上物。但這項開發案被前市府停滯4年。現任市長盧秀燕加速開發，規劃興建國民運暨兒童運動中心、里活動中心等。

張瀞分表示，豐富專案定位如何？她希望經發局加快招商腳步。經發局長張峯源說，市府已經接洽了金融、銀行、保險、大型賣場等業者，也嗅到高科技廠商對氣體、材料、維修等供應鏈相關產品的需求，正進一步洽談相關業者。張瀞分議員則建議，可以把大學分校納入考量。

張瀞分指出，豐原轉運中心已啟用，她提醒交通局，應隨時監控啟用後的人車動線是否順暢，另好好規劃後續引進店家的招商。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心目前已經移入二十多條公車路線，後續會規畫國道路線移入，承攬廠商也正洽談租賃車業、商店進駐。此外，交通局也整理東仁街等周邊臨時停放空間，建置無障礙坡道讓遊客可以方便拉著行李進出，後續也會納入假日市集。市府在現場裝有監視器，隨時監控檢討。

張瀞分細數，市府4年來在豐原地區解決不少問題，包括拆除豐原中正路人行陸橋、填平地下道，縫合都市景觀、健全區域路網有效改善交通。另豐原區安康段第二期社會住宅500戶施工中。

針對公墓遷葬，她過去擔任豐原市長、區長及議員，成功爭取多處公墓遷葬，除蓋社會住宅、果菜市場、公老坪遊憩綠地，目前第十一公墓進行中。建設局長陳大田說，第十一公墓的部分預計一至二個月就能完成。