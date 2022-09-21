東勢快速道路斷橋何時續？ 盧秀燕：一定動工誓必復工

台中「東豐快速道路」重啟環評，地方人對這條路能否完工，充滿疑慮。台中市長盧秀燕回應議員質詢說「誓必復工」她表示，這是她上次選舉的政見，獲在地藍綠議員支持，但她接任後因重啟環評，但從頭再跑流程，但市府不斷說服居民、微調路線，原設計要拆百戶民宅，現在剩拆兩戶；目前正克服公共建設的困境，重新上網招標。

市議員張瀞分說，民進黨市長參選人蔡其昌說，如他當市長就會讓「東豐快速道路」通車。她說，東豐快速道路早在前市長胡志強任內就動工，本來蓋得好好的，但林佳龍上任沒多久就停工，不但衍生廠商求償，路線變更等爭議，還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，整個環評須從頭開始，過程困難又曠日廢時，所有流程重來一遍。當年如沒有停工延宕，這條快速道路早就蓋好通車了，還不用經過成本高漲，節省不少經費。

建設局長陳大田說，東豐快速道路停工，導致盧市府須重啟環評，市府動員各相關單位，環評2年通過，跟地主、環團溝通，還要兼顧生態考量，過程備極艱辛。好不容易萬事具備，只差動工，又遇到原物料飆漲，歷經四次招標流標，現在重新上網，預計10月7日開標，市府調整招標條件，他對招標結果相對樂觀，希望優質廠商參與這項重大建設。

市長盧秀燕說，東勢、豐原地區民眾很了解市府對東豐快的努力。東豐快速道路過去有些反對聲音，但她4年前競選時，當地態度已改變，民進黨議員也支持她續建。 當時大部分民眾對東豐快停工不以為然，快速道路東勢端蓋到一半，變成斷橋，被觀光客指指點點。

她強調，身為市長一定要復工，原本拆遷上百戶，她感謝張瀞分在過程中協助溝通，建設局也微調路線，大幅降低拆遷戶至2戶，減少反對聲浪。