東勢快速道路斷橋何時續？ 盧秀燕：一定動工誓必復工
台中「東豐快速道路」重啟環評，地方人對這條路能否完工，充滿疑慮。台中市長盧秀燕回應議員質詢說「誓必復工」她表示，這是她上次選舉的政見，獲在地藍綠議員支持，但她接任後因重啟環評，但從頭再跑流程，但市府不斷說服居民、微調路線，原設計要拆百戶民宅，現在剩拆兩戶；目前正克服公共建設的困境，重新上網招標。
市議員張瀞分說，民進黨市長參選人蔡其昌說，如他當市長就會讓「東豐快速道路」通車。她說，東豐快速道路早在前市長胡志強任內就動工，本來蓋得好好的，但林佳龍上任沒多久就停工，不但衍生廠商求償，路線變更等爭議，還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，整個環評須從頭開始，過程困難又曠日廢時，所有流程重來一遍。當年如沒有停工延宕，這條快速道路早就蓋好通車了，還不用經過成本高漲，節省不少經費。
建設局長陳大田說，東豐快速道路停工，導致盧市府須重啟環評，市府動員各相關單位，環評2年通過，跟地主、環團溝通，還要兼顧生態考量，過程備極艱辛。好不容易萬事具備，只差動工，又遇到原物料飆漲，歷經四次招標流標，現在重新上網，預計10月7日開標，市府調整招標條件，他對招標結果相對樂觀，希望優質廠商參與這項重大建設。
市長盧秀燕說，東勢、豐原地區民眾很了解市府對東豐快的努力。東豐快速道路過去有些反對聲音，但她4年前競選時，當地態度已改變，民進黨議員也支持她續建。 當時大部分民眾對東豐快停工不以為然，快速道路東勢端蓋到一半，變成斷橋，被觀光客指指點點。
她強調，身為市長一定要復工，原本拆遷上百戶，她感謝張瀞分在過程中協助溝通，建設局也微調路線，大幅降低拆遷戶至2戶，減少反對聲浪。
盧秀燕強調，她深刻了解東豐快對山城地區民眾的重要性這是台中山城的生命救援線，她勢必會動工、一定會復工，環評是她做的，預算是她編的、沒有中央補助，這也是她任內上網招標，走到最後一里路，她深具信心。
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