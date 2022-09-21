“樂”夜“樂”美麗 身障音樂家台中有約

在這金風颯爽、天高露濃的深秋時節，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，詹芷瑜、黃曼軒邀請大家到台中秋遊聆賞如詩的曲調，陪伴大家樂夜樂美麗。

10月1日（六）晚上8：00-8：30在安可喬治餐廳，唐氏症音樂才女詹芷瑜

透過陶笛的輕盈吹奏，將快樂音符與人分享。

唐氏症音樂才女詹芷瑜吹奏陶笛散播歡樂。主辦單位／提供 中度智能障礙的芷瑜，從小對音樂和舞蹈有著極高的興趣，國小六年級開始學習陶笛，並在街頭或各式展演場合演奏，是位多才多藝的唐寶寶，靠自己的能力展現技能，並學習分享快樂布施。在台中特殊教育學校音樂社團學習期間，陳蔚綺主任常安排她至校內外表演，增加其自信和面對群眾的經驗。目前擁有16張街頭藝人證的她，希望透過陶笛、葫蘆絲、巴烏和非洲鼓這些擅長的樂器，以音樂觸動人心，散播歡樂。

10月5日（三）晚上7：00-9：00陽光女孩黃曼軒在梨子咖啡館將有一場音樂分享會，另於10月15日（六）晚上8：00-30在安可喬治餐廳以樂會友。

黃曼軒（圖右）克服障礙展現音樂天賦，受到陳蔚綺老師很多的鼓勵。主辦單位／提供

以街頭演奏為志業的曼軒是一名患有唐氏症的陽光女孩，從12歲開始接觸陶笛，開啟了音樂天賦，不論是學習電子琴，琵琶，電子吹管，薩克斯風或是歌唱舞蹈，曼軒總是克服困難，並勤奮練習，於演出中加入多項才藝，表現更多元的音樂演出。現擁有全國各縣市街頭藝人證照的她，2019年榮獲第23屆身心障礙楷模金鷹獎。除了固定的街頭演，曼軒也至護理之家、台中榮總、光田醫院、榮民之家投入公益表演，並到學校做生命教育講習表演，分享人生經歷，希望能透過自己的故事，鼓勵在人生旅途上遇到挫折的人。

芷瑜和曼軒克服人生重重障礙，揮灑出屬於自己的絢爛色彩，期盼您的參與，一起聆賞她們分享的音樂篇章。