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癌父病逝...彰化小兄妹被斷水電 縣府成立捐款專戶交付信託

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議員賴清美前往探訪相當不捨。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議員賴清美前往探訪相當不捨。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮一對國小苦情兄妹，父親突然過世，離婚的母親不過問，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，處境堪憐；彰化縣政府社會處長王蘭心說，該戶為縣府關注的家庭，並列為低收入戶，由於各界紛紛表達捐助意願，社會處已為他們開設捐款帳戶，捐助款項將交付信託，專款專用，指定供學費及生活費等必要費用。

慈濟彰化分會訪視團隊在獲報後，立即主動前往關懷，慈濟基金會指出，由於小 兄妹無力負擔案父喪葬費用，且生活恐陷困頓，志工先給予急難補助10000元，日後會再續予關懷案兄妹生活及上學情形。

這對國小六年級及四年級小兄妹，父母離異，原本由罹癌末的父親照顧，無法工作，由伯伯、叔叔及姑姑照顧，但父親本月19日過世，兩人也因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，縣議員賴清美昨天前往探視，並披露他們的境況，引起各界關心，紛紛表達協助他們的意願。

社會處表示，白姓男子病逝留下一雙兒女案件，為彰化縣服務的個案，由社會處長期關注，並提供經濟扶助及連結民間資源等服務，但白男近期病況惡化，社會處主動提出申請並已核列低收入戶，協助醫療及健保等補助，白男19日病逝，另受疫情影響致收入中斷，家中經濟陷入困境導致遭停水停電部分，已由社工連結資源提供急難救助金予以協助。

社會處長王蘭心說，縣長王惠美得知後，即刻請社會處派員關懷，縣府也將持續協助白男喪葬事宜、未成年子女照顧者的就業媒合及兒少後續監護、生活照顧安排，全力協助穩定家庭生活，讓家中兒少可以安心就學、安定生活。

民眾的愛心可捐款至彰化縣社會救助金專戶，在備註欄註明「指捐和美小兄妹」，縣府會專款轉給小兄妹。 彰化縣社會救助金專戶匯款方式：戶名：彰化縣社會救助金專戶；受款行：臺灣銀行彰化分行(代號0040163) 、帳號： 933727-016-00208 (14碼)

備註欄註明:「指捐和美小兄妹」。

彰化縣和美鎮一對國小苦情兄妹，父親突然過世，離婚的母親不過問，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，處境堪憐，慈濟基金會彰化分會獲知後，志工先給予急難補助10000元。圖／慈濟基金會提供
彰化縣和美鎮一對國小苦情兄妹，父親突然過世，離婚的母親不過問，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，處境堪憐，慈濟基金會彰化分會獲知後，志工先給予急難補助10000元。圖／慈濟基金會提供

水電 捐款

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