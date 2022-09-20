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綠營要地方出更多錢建軌道 藍營：不要出賣台中財政

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯今在議會質詢指出，部分民代寧要地方政府多出錢作建設，不要出賣台中財政。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳政顯今在議會質詢指出，部分民代寧要地方政府多出錢作建設，不要出賣台中財政。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳政顯今在質詢指出，選舉日近，外界政治口水多，他說，包括「龍規燕不隨」、山海線雙軌高架地方不肯出錢」他呼籲民代不要用行動「出賣」市庫，多留一點錢建設台中不好嗎？議員黃健豪說，台中空氣明明變好且首度、中南部第一個達國家標準，但有民代活在平行時空，發言與民眾感受差太多，難道不希望台中變好？

針對「龍規燕不隨」抨擊前市府規劃的建設案，遭盧市府推翻。陳政顯說，選出來的是市長，不是執行長，針對前市府已啟動建設，政治延續的，當然要設法完成；但還在規畫中，如果不妥，自然要好好規劃。他說，就像林佳龍推翻前市長胡志強的BRT，但廢掉後有比較好嗎？公道自在人心。

另有民代罵市府，不願配合中央補助經費，酸中市吃中央「霸王餐」但中央對各市差別待遇，非常明顯。但地方不少民代認為台中市府不應該，陳政顯說，身為台中民意代表，應為台中人爭取更多的福利，如果比照其他縣市少花經費，不要把財政都投入某個建設，值得討論。他說，要沈痛呼籲不要用行動出賣台中市政府的財政，要為台中更好！

台中市 議員

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