快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市為學子推跳蛙公車只停大站 民眾誤搭急得想跳車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員林德宇指出，大里霧峰到台中車站的200路公車，遭民眾反映標示不清，搭錯車急跳腳。圖／林德宇提供
議員林德宇指出，大里霧峰到台中車站的200路公車，遭民眾反映標示不清，搭錯車急跳腳。圖／林德宇提供

台中市交通局推出幹線公車，方便學生通勤，只停大站不停小站，以節省時間。市議員林德宇指出，民眾反映在大里霧峰的中興幹線，200路跳蛙公車與一般公車無異，公車沒有特別標示，導致有民眾誤上車，過站不停急到跳腳。交通局表示，如未落實示，除開罰更盡速要求公車業者改進。

林德宇說，交通局7月推出六條幹線公車，包括中興幹線200路公車從大里霧峰開到台中火車站附近。交通局推出「跳蛙公車」停學校、醫院等大站，方便通勤族，節省車程。以200路跳蛙公車為例，停靠站從20幾站縮減到13站，一天6個班次。

林德宇說，民眾反映，一般的200路公車及200路跳蛙公車，外觀沒有明顯差異，甚至在公車跑馬燈或前方都未明確標示是否為跳蛙公車，導致民眾誤認而上錯車，只好在幾個站點後才下得了車，欲速則不達，徒增困擾。他要求交通局即刻要求公車業者加強標示。

交通局長葉昭甫說，如果公車未落實相關規定，應標示公車類別，以防民眾誤搭。如查獲屬實，會開罰，並要求立即改善。

大里霧峰到台中車站的200路公車，遭民眾反映標示不清，搭錯車急跳腳。圖／林德宇提供
大里霧峰到台中車站的200路公車，遭民眾反映標示不清，搭錯車急跳腳。圖／林德宇提供

中火

延伸閱讀

中捷藍線遭批爆增300多億 盧秀燕：林佳龍沒編土地徵收費

最高Youbike 2.0在谷關 台中公共自行車8月底達1,171站

中市又見民宅囤物鄰苦惱 社會局與民團將協力清理

雨天下公車聲聲催輪椅族摔傷 中市府：列入評鑑採重罰

相關新聞

溪湖小火車縮路線 挨批殺觀光金雞母

彰化溪湖糖廠小火車是熱門遊程，溪湖糖廠近日公告，因交通安全已向交通部報備，10月起小火車行駛路線縮短，只行駛到草埔。地方...

小人物大故事／台大畢返鄉課輔 洪志杰辦實物銀行

年近50歲的洪志杰，台大法律系畢業，曾擔任國會助理，17年前返鄉創辦「南投縣青年返鄉服務協會」，深入偏鄉幫學童做課輔，籌...

過世5年還有敬老金？南投凸槌

南投縣府發放重陽禮金，近日南投市、埔里、草屯等地村里鄰長反映，發放名冊疑似「凸槌」，已過世5、6年或遷出戶籍的長輩名列其...

綠營要地方出更多錢建軌道 藍營：不要出賣台中財政

台中市議員陳政顯今在質詢指出，選舉日近，外界政治口水多，他說，包括「龍規燕不隨」、山海線雙軌高架地方不肯出錢」他呼籲民代...

盧秀燕批有人「唱衰台中」 蔡其昌提民調籲應謙虛檢討

台中市長盧秀燕今早在市政總質詢時，指出近期一份民調中，台中施政項目金獎數全國第一，但部分人士唱衰台中，這是抹煞全體市民、...

中市為學子推跳蛙公車只停大站 民眾誤搭急得想跳車

台中市交通局推出幹線公車，方便學生通勤，只停大站不停小站，以節省時間。市議員林德宇指出，民眾反映在大里霧峰的中興幹線，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。