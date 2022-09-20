中市為學子推跳蛙公車只停大站 民眾誤搭急得想跳車

台中市交通局推出幹線公車，方便學生通勤，只停大站不停小站，以節省時間。市議員林德宇指出，民眾反映在大里霧峰的中興幹線，200路跳蛙公車與一般公車無異，公車沒有特別標示，導致有民眾誤上車，過站不停急到跳腳。交通局表示，如未落實示，除開罰更盡速要求公車業者改進。

林德宇說，交通局7月推出六條幹線公車，包括中興幹線200路公車從大里霧峰開到台中火車站附近。交通局推出「跳蛙公車」停學校、醫院等大站，方便通勤族，節省車程。以200路跳蛙公車為例，停靠站從20幾站縮減到13站，一天6個班次。

林德宇說，民眾反映，一般的200路公車及200路跳蛙公車，外觀沒有明顯差異，甚至在公車跑馬燈或前方都未明確標示是否為跳蛙公車，導致民眾誤認而上錯車，只好在幾個站點後才下得了車，欲速則不達，徒增困擾。他要求交通局即刻要求公車業者加強標示。