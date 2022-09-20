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中市府「忘記」烏大龍建設？ 盧秀燕：4年建設逾100億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張家銨列舉市府對烏日、龍井與大肚的「十大忘記」事項，市長盧秀燕解釋她上任至各項在地建設逾百億。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張家銨列舉市府對烏日、龍井與大肚的「十大忘記」事項，市長盧秀燕解釋她上任至各項在地建設逾百億。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員張家銨整理出市府「忘記烏大龍」的10大證據。包含門牌汰換率不到一半、重要交通橋梁至今未開工、路網停擺。她下結論：市政府不把烏日、龍井、大肚居民當一回事。

市長盧秀燕說，她上任後建設烏日及海線，包括麗水漁港景觀改善，溪尾大橋與台14線最後一哩路的「溪尾二橋」通車，市府積極催生「和美大橋」上網招標中。另上任後恢復老人健保補助、推出雙十公車及小黃公車到海線等政策，建設逾百億元，市府團隊還會持續建設。

張家銨指出，台中升格12年，門牌更換率非常低。甚至烏日重要聯外路線，如貓羅溪大橋、東湖大橋，前市長林佳龍時期規劃、前立委顏寬恒積極爭取，自己也不斷質詢，但都沒有下文。烏大龍居民比較次等嗎？另交通路網規劃也忘了烏大龍地區，海線更等不到幹線公車。

張家銨盤點市府忘記了烏大龍，並認為海線建設幾乎都是林佳龍任內已有規劃，盧秀燕團隊停滯不前，這叫海線人民如何相信盧秀燕繼續當市長，海線會更好？

市府指出，盧秀燕上任推動「大肚和美大橋」爭取中央補助，經3次流標，9月16日再度上網公告，力邀優質廠商共同參與中彰重大建設；另「溪尾二橋」跨越貓羅溪、銜接台14線，全長約1公里，總經費近5億3千萬元，去年2月6日通車，行車時間從55分鐘縮短到7分鐘，促進地方發展。

另「烏日全民運動館」計畫今年底動工，包括台中海生館、清水國民運動中心等，將打造烏日、海線地區成為更宜居的環境。

盧秀燕 張家銨

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