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死了5年還有敬老金 南投縣重陽禮金發放「凸槌」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府今年發放重陽敬老金，名冊疑「凸槌」惹民怨。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今年發放重陽敬老金，名冊疑「凸槌」惹民怨。記者賴香珊／攝影

10月4日就是九九重陽節，南投縣政府開始致贈重陽敬老金給長輩，但南投市、埔里、草屯等地有村里鄰長反映，名冊疑「凸槌」，過世或遷出的長輩還在上頭，擔憂可能誤發；社勞處表示，可能是公所誤用未驗收系統才導致出錯，已通報各公所告知鄰里長發放前務必核實領取人現況，後續將追回多發放的相關經費。

為貫徹老人福利政策，關懷高齡長者，南投縣每年重陽節前致贈重陽敬老金（券）給縣內長輩，其中65歲到99歲每人1000元，百歲人瑞則是1萬元，60歲到64歲原住民為每人500元，由縣府將發放名單造冊，並撥款由公所派員發放。

「人都死了，怎麼還有敬老金？」埔里近期有不少里長反映，按往例開始發放重陽敬老金，一看名單上面竟然有已經往生5、6年的長輩，也有過世1年多或是早就遷走的，讓他嚇了一大跳，不敢貿然發放，只好先扣住，深怕錯發。

經了解，類似狀況不僅發生埔里，南投市、草屯、仁愛等地也一樣，疑似縣府提供的名冊出包；對此，社勞處長林志忠說，今年重陽節禮金發放仍遵照往年模式，由民政處將符合發放資格的長輩造冊，並交由各公所，公所在發禮金前再依各村里長輩遷出或死亡狀況刪減製成正確名冊，供村里長根據名冊發放敬老金。

至於名冊為何會出錯，社勞處表示，今年有新增1套重陽禮金名冊建置系統，尚未驗收，但為了解準確度及操作情形，有開放讓各公所「試用」，再回報使用狀況，部分公所可能直接抓用，才造成名單錯誤，已通報各公所請鄰里長發放前務必核實領取人現況再發放，後續再由公所繳回多發放的重陽禮金經費。

但有公所認為縣府「甩鍋」，稱向承辦人員了解，縣府沒說是測試，有再三確認能否使用，得到可使用才敢抓用，雙方各說各話；不願具名的村幹事說，先前沒遇過這種狀況，若沒特別注意、家屬也沒提醒，發出去得去討回來，多做一分工。

南投 重陽敬老金 埔里

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