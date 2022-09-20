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台中議員質疑狼師案如擠牙膏 盧秀燕：不應期待像連續劇高潮迭起

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳世凱指市府處理所謂「狼師案」檢舉人一件一件跑出來，不符完整且徹底調查的說法。市長盧秀燕反駁，不能期待如連續劇高潮迭起。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳世凱指市府處理所謂「狼師案」檢舉人一件一件跑出來，不符完整且徹底調查的說法。市長盧秀燕反駁，不能期待如連續劇高潮迭起。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳世凱今天在議會質詢指出，有關台中市「房思琪案」或所謂「狼師案」，市府從今年4月接到第一件檢舉案，至今又有第四位出來檢舉。他說檢舉人一個一個跑出來，會不會有第五位？質疑市府未盡全力調查。市長盧秀燕說，如果沒有盡力調查，受害者不會出來檢舉。外界不應期望此案像連續劇一樣高潮迭起，要讓受害者周全考量後，才有勇氣挺身而出。

台中市政府教育局長楊振昇說，第四件檢舉案是學校發出問卷，受害人自己陳述當年遭性侵的經過，他說，地檢署已來函教局，要求提供所有資料，著手調查。

陳世凱問楊局長，市府一再宣稱盡力完整調查狼師案，但檢舉案一件又一件出來，接下來會不會再有第五件、第六件？他認為，市府像擠牙膏一樣，並未徹底調查。

市長盧秀燕說，如果市府不努力調查，案子不會一件一件出來。第一件距今25年前的事，受害人為什麼要隱忍這麼久？因要挺身而出，須克服家庭與個人的種種影響。盧秀燕強調，這不能像連續劇一樣，要求全案高潮迭起，而是給受害人時間與空間思考。

陳世凱說，市府有責任調查清楚，包括後續的諮商與輔導。

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