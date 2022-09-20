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癌父病逝 彰化低收小兄妹被斷水電數日沒洗澡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議員賴清美今天探訪相當不捨。圖／賴清沒提供
彰化縣和美鎮一對國小兄妹因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議員賴清美今天探訪相當不捨。圖／賴清沒提供

彰化縣和美鎮一對國小兄妹原本由父親獨自照顧，但罹癌父親突然離世，兩人也因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議員賴清美今天探訪相當不捨；彰化縣社會處表示，該戶為縣府關注的家庭，上星期已為小兄妹全家申請低收入戶並審核通過。

賴清美表示，這對國小六年級及四年級小兄妹的父母離異，由父親照顧，同住的親屬也因為身體不好而沒有工作，家中多次斷水、斷電，學費沒辦法繳，喪葬費也沒有，讓人擔心。

社會處表示，該家戶因屬單親列冊中低收入戶，社會處長期關注並提供經濟扶助及連結民間資源等服務，但小兄妹父親病況惡化於昨天病逝，加上8月期間手足受疫情影響致收入中斷，經濟陷入困境導致遭停水停電，已由社工連結資源提供急難救助金。

社會處強調，會持續協助他們喪葬事宜、未成年子女照顧者就業媒合及兒少後續監護、生活照顧的安排，全力協助穩定家庭生活，讓家中兒少可以安心就學、安定生活。民眾的愛心可捐款至彰化縣社會救助金專戶，在備註欄註明「指捐和美小兄妹」，彰化會專款轉給小兄妹。

低收入戶

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