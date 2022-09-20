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流浪狗踩踏菜園 農民毒殺被判罰款20萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣張姓農民用農藥毒殺流浪狗，愛護動物民眾在農田周邊找到農藥。圖／民眾提供
彰化縣張姓農民用農藥毒殺流浪狗，愛護動物民眾在農田周邊找到農藥。圖／民眾提供

彰化縣張姓農民租地種菜營生，不滿流浪狗踐踏菜園，去年11月間在菜園四周灑農藥，造成一隻流浪狗死亡，張姓等愛護動物人士報警，張姓農民被移送偵辦，彰化地方法院依涉犯動物保護法判處罰款20萬元，可上訴。

判決書今指出，張姓農民不滿高麗菜等蔬菜被流浪狗踩踏，去年10月間要求餵狗的張姓愛護動物人士「愛狗就回家養」，張姓愛護動物人士表明家有已養狗，無法帶回家，就與張姓農民發生口爭執，事後張姓農民在菜園四周灑托福松等農藥，愛狗人士發現有一隻流浪狗死亡，警方據報協同動物防疫所檢驗狗屍和散落現場的農藥，認定農藥托福松與被害犬死亡有相當因果關係。

張姓農民辯稱，灑農藥是滅鼠和地下害蟲，不是毒狗，況且農藥很臭，狗聞了會趕快跑開，老鼠也會跑走。檢警調查，農作物播種時，托福松應與土壤混拌施用在農地畦面約5公分深處，張姓農民長期務農實難諉為不知，卻在農田外四周各處、灌溉渠道等處遍灑托福松，造成流浪狗可能吸入、接觸或食入而喪命。

法官認為，張姓農民不思以平和且能維護流浪狗生命的方法，解決流浪狗踏踩農作物的困難，竟使用托福松宰殺流浪狗，未尊重動物生命權，審酌張姓農民的教育程度、收入不穩定、要扶養雙親等情狀，判處罰款20萬元，罰金可易服勞役。

農民 流浪狗

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