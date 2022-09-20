快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激生育率 中市議員建議3胎以上津貼應累進

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋表示將成為三寶爸，了解其中甘苦，建議中市府針對三胎以上或雙胞胎，獎勵金採取累進制。圖左是羅廷瑋太太。記者陳秋雲／攝影
台中市議員羅廷瑋表示將成為三寶爸，了解其中甘苦，建議中市府針對三胎以上或雙胞胎，獎勵金採取累進制。圖左是羅廷瑋太太。記者陳秋雲／攝影

生育率低、少子化嚴重，優化育兒環境更重要，台中市議員羅廷瑋近日收到民眾陳情，表示家中第二胎喜獲雙胞胎，但對於一般的小康家庭來說，養育三胎的花費非常吃緊，羅廷瑋議員在今天市政總質詢上，建議市府生育補助三胎以上津貼應採累進制，提高生育緊貼，以獎勵三胎以上的小家庭。

台中市長盧秀燕說，台中的生育補助津貼10幾年來從未調整，在111年起台中市政府的生育補助由一萬元增加至兩萬元，公庫支出龐大，但先求有再求好，盧秀燕說鼓勵生育本來就是市府應該做的，她的想法與議員的想法雷同，若能再增加補助預算，不排除未來「生越多補助越多。」

羅廷瑋說，他快要當三寶爸了，他質詢市長盧秀燕，身為兩個孩子的媽媽，也許哪一天也會有第三胎的可能，現場笑成一片。盧秀燕幽默回應：「千萬不要小看市長媽媽。」

羅廷瑋說，市長表示可考慮再增加生育補助，市府優化年輕人的生育補助、育兒環境，期待能提高台中市的新生兒生育率！

生育補助 台中市長 盧秀燕

延伸閱讀

中捷藍線遭批爆增300多億 盧秀燕：林佳龍沒編土地徵收費

藍指台中鐵路中央補助全國最低 綠營：假議題

藍營中市議員力挺18歲公民權 盧秀燕表態支持

活動中心拖3年沒進度？ 盧秀燕：豐原豐西里一定建

相關新聞

癌父病逝 彰化低收小兄妹被斷水電數日沒洗澡

彰化縣和美鎮一對國小兄妹原本由父親獨自照顧，但罹癌父親突然離世，兩人也因家中沒繳水電費被斷電、斷水，數日沒有洗澡，讓縣議...

盧秀燕批有人「唱衰台中」 蔡其昌提民調籲應謙虛檢討

台中市長盧秀燕今早在市政總質詢時，指出近期一份民調中，台中施政項目金獎數全國第一，但部分人士唱衰台中，這是抹煞全體市民、...

中市為學子推跳蛙公車只停大站 民眾誤搭急得想跳車

台中市交通局推出幹線公車，方便學生通勤，只停大站不停小站，以節省時間。市議員林德宇指出，民眾反映在大里霧峰的中興幹線，2...

中市府「忘記」烏大龍建設？ 盧秀燕：4年建設逾100億

民進黨台中市議員張家銨整理出市府「忘記烏大龍」的10大證據。包含門牌汰換率不到一半、重要交通橋梁至今未開工、路網停擺。她...

死了5年還有敬老金 南投縣重陽禮金發放「凸槌」

10月4日就是九九重陽節，南投縣政府開始致贈重陽敬老金給長輩，但南投市、埔里、草屯等地有村里鄰長反映，名冊疑「凸槌」，過...

台中議員質疑狼師案如擠牙膏 盧秀燕：不應期待像連續劇高潮迭起

台中市議員陳世凱今天在議會質詢指出，有關台中市「房思琪案」或所謂「狼師案」，市府從今年4月接到第一件檢舉案，至今又有第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。