刺激生育率 中市議員建議3胎以上津貼應累進

生育率低、少子化嚴重，優化育兒環境更重要，台中市議員羅廷瑋近日收到民眾陳情，表示家中第二胎喜獲雙胞胎，但對於一般的小康家庭來說，養育三胎的花費非常吃緊，羅廷瑋議員在今天市政總質詢上，建議市府生育補助三胎以上津貼應採累進制，提高生育緊貼，以獎勵三胎以上的小家庭。

台中市長盧秀燕說，台中的生育補助津貼10幾年來從未調整，在111年起台中市政府的生育補助由一萬元增加至兩萬元，公庫支出龐大，但先求有再求好，盧秀燕說鼓勵生育本來就是市府應該做的，她的想法與議員的想法雷同，若能再增加補助預算，不排除未來「生越多補助越多。」

羅廷瑋說，他快要當三寶爸了，他質詢市長盧秀燕，身為兩個孩子的媽媽，也許哪一天也會有第三胎的可能，現場笑成一片。盧秀燕幽默回應：「千萬不要小看市長媽媽。」

羅廷瑋說，市長表示可考慮再增加生育補助，市府優化年輕人的生育補助、育兒環境，期待能提高台中市的新生兒生育率！