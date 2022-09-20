中央核定億元改善水環境 彰縣溪湖小火車半途折返遭批

彰化縣溪湖糖廠小火車是熱門遊程，最近溪湖廠糖廠公告自今年10月1日起，小火車行駛路線到草埔，引起地方譁然，今天文史工作者蔣敏全抨擊溪湖糖廠為了不修鐵橋就宣布短縮路線，分明是「怠惰」；溪湖糖廠表示，草埔以南有多個無人平交道因不易維護交通安全，已報准交通部縮短行駛距離。

營建署核定糖鐵國家綠道計畫，彰化縣溪湖糖鐵是唯二的一條，溪湖糖廠宣布原本3.6公里行駛距離「打對折」縮短剩下約兩公里；此外，經濟部和地方將斥資7.65億元整治與鐵糖鐵路平行的東螺溪河段，本來期待遊客搭乘火車欣賞美麗的東螺溪風光，但糖鐵日後不再通過，都讓地方感到錯愕。

東螺溪生態教育園區暨湖埔社區大學執行長林淑玲指出，糖鐵國家綠道計畫的彰化糖鐵從溪湖鎮延伸到明道大學，串起昔日糖廠公司溪湖到溪州的印象，加上一周前啟動的「東螺溪水環境改善計畫」，中央補助6.27億元，縣政府配合1.38億元，藉由六個分項計畫改善東螺溪水質與環境，都可大幅提升溪湖糖鐵旅遊品質，不料溪湖糖廠公告縮短行駛距離，很令人失望。

文史工作者蔣敏全研究溪湖鎮發展史多年，認為溪湖小火車是熱門遊程，賺錢的金雞母，為了節省維護經費不修鐵橋和無遮阻欄平交道，乾脆停駛會經過鐵橋等相關設施的路段，縮短行駛距離的作法「太離譜，太笑話了。」將使旅遊品質大打折扣，等於殺了金雞母。

「除非是地震無法通行，否則沒理由不過橋。」蔣敏全說，日本時代火車「過溪搭橋」過鐵橋甚至過木橋，現在都是堅固鐵橋卻以維修困難、經費不足等理由縮短行駛距離，分明是台糖作法怠惰，如果不想經營小火車，台糖可以委外經營，現在用維修橋梁困難等理由不讓火車過橋，印證台灣俗諺「呷對藥，青草一葉；呷錯藥，人參一石。」沒用對方法無法改善小火車經營現況。

溪湖糖廠表示，前年糖廠小火車在代馬橋附近無人平交道被小貨車撞翻，事後地方強烈要求改善糖鐵無阻遮欄平交道的安全問題，台糖檢討草埔以南小火車會經過數過無阻遮欄平交道和鐵橋，管理和維護所費不貲，因小火車成人每次車資100元，營運處於長期虧損狀態，糖廠決定縮短行駛距離，交通部已核定自10月1日起小火車行駛到草埔，全長約兩公里。