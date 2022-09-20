彰化伸港青年住宅 首次招標今流標

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只賣不租，受到期待，彰化縣伸港鄉青年住宅第一期新建工程以6.7億元招標，今天上午開標，因未達三家廠商流標，縣府青年發展處指出，會積極邀標，預計一星期之後再上網招標。

彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，預計分成4期推出，今年細部設計規畫多時，青發處指出，最終確定地上九樓，地下一樓建物，第一期興建戶數共189戶，一房型30戶、二房型104戶、三房型40戶，另還規畫出店鋪15戶，店鋪是用租或賣的還要評估。

民眾關心的停車場，則是採地下停車場，規劃汽車停車位120位，包括平面10位、機械110位及機車停車位150位。

受到建築物料、工資上漲影響，大型公共工程招標不易，伸港青年住宅今天開標也面臨流標，青發處表示，營建工程面臨的困境逐漸趨緩，廠商投標前也會測試市場環境，仍有信心能順利發包。

伸港青宅2年前理想一間售價約350萬元左右，但受到物料、工資上漲，縣府原本估每坪12萬造價成本，但以現在北部社會住宅每坪17萬元行情估算業界認為售價勢必超出規劃行情，青發處說，顧及年輕人負擔，會以接近成本價銷售，實際價格仍要看發包金額才能估算得出來，若順利開工預計工期30個月。