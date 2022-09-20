讚台中戶政事務所貼心 陳水扁：做對的事走對的路不分藍綠

前總統陳水扁昨在臉書貼文指出，他跑了一趟台中的戶政事務所「10幾分鐘辦好印鑑證明」，肯定承辦人員貼心親切，他表示，做對的事走對的路不分藍綠黨派你我他，以市民為尊的市民主義原本就與你同在。

台中市議員黃健豪、吳瓊華今在議會質詢提到，前總統陳水扁昨在臉書誇台中戶政人員辦事貼心又親切。

陳水扁原本在台中監獄服刑，後保外就醫，昨天為了辦印鑑證明，走一趟台中的戶政事務所。陳水扁鉅細靡遺敘述過程，先抽號碼牌222再到16櫃檯辦理手續。他說，承辦人員楊月華非常親切，提供最貼心服務，10幾分鐘就辦妥，離開戶政事務所了。

陳前總統說，戶政革新從台北市政府開始，他擔任市長推動櫃檯降低、微笑奉茶，很高興蔚為風潮，全國上下跟進仿效，只差疫情期間多一面透明隔板。

陳水扁頗有深意表示，做對的事走對的路不分藍綠黨派你我他，以市民為尊的市民主義原本就與你同在。