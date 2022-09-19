興大進駐中興新村 南投縣議員要求符合文資法規定

中興大學進駐中興新村借用衛福部中辦廳舍作為教室、宿舍，南投縣議員張嘉哲今天質疑是否影響中興新村文化景觀保存，南投縣文化局長林榮森說，興大使用的綜合大樓不在文化景觀區範圍內，但整修具文資身分辦公廳舍，已行文請中興大學須符合文資法規定，提報至文化局完成相關文資法審議流程。

國立中興大學南投校區除了已啟用的綜合大樓，借用衛福部中辦一半廳舍的循環經濟研究學院及松園2、12館宿舍，未來分二期共10年將設置29處全新教學研究及活動場域。張嘉哲說，中興新村經過多方奔走，才被指定文化景觀保存區，包括特色囊底路、電力地下化、雨汙水系統等公設及花園城市景觀完整保存，若因為大學進駐遭受破壞，將對文化資產保存造成損害。

張嘉哲說，歡迎中興大學進駐南投，但設立過程需符合相關建管法規及文化資產保存法的規定，除按照流程提出申請，也留給中興新村的居民，安全性及兼顧保留歷史文化價值的空間，希望中興大學及國發會高度重視與程序補正。

林榮森說，中興大學南投校區的綜合大樓已於日前揭牌啟用，此棟大樓不在文化景觀保留區的範圍內，因此不具文資身分，至於後續中興大學將整修辦公廳舍與宿舍的部分，文化局已行文中興大學，希望按照文資法規定來縣府完成相關申請程序，文化景觀保留是整體性的，不論任何活化或使用，都希望能保全它的完整性。