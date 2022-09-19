台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

台中市空品是否改善？民進黨市議員指出，中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，空氣品質改善是俄烏戰爭後煤價高漲及中央能源政策奏效，台中市府卻自稱「藍天白雲」計畫奏效，沾沾自喜。環保局長陳宏益說，議員前年要求他承諾台中空品會達國家標準，當時他就有信心，市府可治理空汙，所以他敢簽名，今年空品比國家標準更好。

市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿指出，市府對外表示，截至今年6月台中市PM2.5平均濃度是14.1微克，低於國家標準的15微克，但根據環保署統計，今年1至7月全台PM2.5平均濃度值降到13.7微克，空氣明顯改善，是全台都降低，比台中市還低，有學者認為空氣品質改善是烏俄戰爭因煤價高漲及中央能源政策奏效，不是中市自稱的藍天白雲政策成功。

環保局指出，111年至目前PM2.5濃度由107年平均每立方公尺18.8微克改善至目前的12.6微克，符合國家空氣品質標準15微克以下。盧秀燕說，這創下歷年最佳空氣品質紀錄，更成為中南部地區第一個符合空品標準的縣市。她強調，先讓市民能呼吸達到國家標準的空氣，但不會因達標而自滿，好還要更好，會更努力。

市議員張耀中指出，中興大學教授莊秉潔說，最近空氣品質好，是俄烏戰爭及中央能源政策奏效。因戰爭，煤價上揚讓很多工業界不敢用煤，以台塑來說，因為煤價大漲，汽電共生發電成本高，轉向台電買電。能源政策奏效，如有關鍋爐的用油料減少18%，生質能源發電增加4.9%，柴油車用油量減少1.1%等，今年空品改善很多。

張耀中表示，根據環保署的數據顯示，盧秀燕市府從2018年到2021年，PM2.5的減量值是1.9，改善率是10.10%，在全國的排名是19名，倒數第4名。張耀中認為，盧市府強力放送藍天白雲計畫生效，應適可而止。