藍指台中鐵路中央補助全國最低 綠營：假議題

國民黨台中市議員黃健豪今天在市政總質詢中指稱，中央補助台中的鐵路經費全國最低，市長盧秀燕對此只說，公道自在人心。而綠營則駁斥說，這是政治操作的假議題。

黃健豪今天在市議會市政總質詢中表示，中央補助台中鐵路經費全國最低，僅61.77%，依數據顯示，各縣市鐵路地下化中央補助比率，高雄市75%、台南87%、桃園75%，均比台中高出許多。

黃健豪指出，桃園鐵路地下化中央補助75%，當年桃園甚至為了1.4%的經費差距跟行政院僵持不下，最後中央妥協，而台中目前只補助61%，難怪台中人會覺得不公平，也能理解盧秀燕為什麼要據理力爭。

而盧秀燕對此僅簡短回應說，公道自在人心。

台中市交通局指出，考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來營運及產權都歸屬於中央。市府會持續爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央全額補助興建，以符合民眾期待。

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部發言人周永鴻認為，海線鐵路高架化工程，所有民進黨立委都有反映過盧秀燕對補助高低有意見，大家都願意協助溝通，但盧秀燕從頭到尾都是主張「不出半毛錢」，要求中央全額補助，不出配合款，猶如吃霸王餐，國民黨議員爭論補助高低只是政治操作的假議題，故意不配合來擱置海線建設。

周永鴻說，盧秀燕執政近4年，台中海線鐵路高架化至今還是「零進度」。如果盧秀燕不做，那就讓蔡其昌來做，蔡其昌上任市長後，馬上重新啟動海線鐵路高架化進度，不讓海線地區因為盧秀燕的不作為而被邊緣化。