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搶救「全台最爛的路」見成效 南投將砸2億全線鋪瀝青

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣府挹注經費針對投89線力行產業道路沿線邊坡持續災修復建。圖／南投縣政府提供
南投縣府挹注經費針對投89線力行產業道路沿線邊坡持續災修復建。圖／南投縣政府提供

南投仁愛投89線力行產業道路逢雨必坍，縣府連年挹注經費進行邊坡、路面改善及各項災修工程，近年遇豪雨因此未見大規模災損，縣長林明溱今視察沿線工區狀況，宣布再加碼逾2.1億元全線重新鋪設AC路面，可望大幅提升通行品質。

縣府指出，投89線是力行、紅葉等部落回家的路，更是仁愛發展觀光和載運農產品的必經幹道，但路況太差被稱做「全台最爛的路」，成鄉民之痛，縣長林明溱後上任後全力改善，透過修築明隧道、固坡修路等工程，穩定道路品質及交通。

林明溱今天前往投89線巡視勘查全線破損路面及危險則要路段改善、30.7K至30.8K道路邊坡緊急復建、14.3K至15.8K道路上邊坡測貨櫃屋工法設置等災修工程進度及品質，並當場宣布將砸逾2.1億元，讓力行道路全面鋪設AC路面。

林明溱說，投89線曾因路況爛被譏諷，但該道路是沿線部落居民生活、高山農產運輸的重要道路，他因此積極會勘並挹注經費修建，近8年來路況大幅改善，幾次豪大雨也未見往年大規模災損，成效良好，因此決定全線重新鋪設路面。

而為了提升投89線全線通車品質，讓部落鄉交通與平地一樣，縣府估計使用2億1229萬元經費，將全線0K至53.227K路段全面重新鋪設AC瀝青混凝土路面，未來從福壽山農場到台14甲線都不再顛簸，可望大幅提升通行品質。

南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段今年3月才因雨坍方。圖／讀者提供
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段今年3月才因雨坍方。圖／讀者提供
南投縣長林明溱（中）今天前往投89線巡視沿線邊坡災修及復建工程。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱（中）今天前往投89線巡視沿線邊坡災修及復建工程。圖／南投縣政府提供

林明溱 災損 瀝青

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