藍營中市議員力挺18歲公民權 盧秀燕表態支持

國民黨台中市議員黃健豪等人今天在市議會總質詢力挺18歲公民權，呼籲政府單位多宣導這項投票權，市長盧秀燕也表態支持說，相信年輕人都知道她「一路走來，始終如一」。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨台中市議員張廖乃綸、張瀞分、黃健豪、陳政顯、吳瓊華力挺「18歲公民權」，但很多人還不知道11月26日除了有地方選舉投票外，還有18歲公民權複決案公投。

張廖乃綸表示，公民投票法在2018年就修正讓18歲青年參與投票，但因為憲法的規定，選舉、罷免、創制、複決的權利，仍然停留在20歲。由於涉及修憲，因此比一般修法來的複雜許多。

根據2022年的選舉人數推估，張廖乃綸說，「18歲公民權」修憲複決如果要過關，至少需要獲得965萬張同意票，門檻相當高，希望政府相關單位能多宣導這項投票權。

盧秀燕表示，她擔任立委時，是立法院最早提出滿18歲就應有公民權的立委之一，在第7屆時即倡議，第8、9屆連續兩屆都有提案，已成為目前公投版本的參考；她長期以來為此議題持續爭取和奮鬥，相信年輕朋友都知道她的態度，「一路走來，始終如一」。

盧秀燕認為，很多法律以18歲為界，例如18歲可以當軍人，保家衛國、殺敵扣板機，也可以結婚，有自主性，但卻不能投票，這非常矛盾、權責不符。

盧秀燕強調，全球約200多國18歲即可投票，台灣是少數18歲不可以投票的國家；投票年齡限制立法距今近百年，與目前年輕人身心成熟狀況已有不同，因此她力挺18歲青年應有公民權。另選委會是獨立的機關，她相信中選會及各地選委會會認真辦理公投。