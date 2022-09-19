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彰化偏鄉兩小學獲綠能系統 20年發電1千5百萬元入袋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣白玉功德會理事長邱暉智居間媒合，財團法人大眾教育基金會、公益信託大眾教育基金、公益信託王長庚社會福利基金捐贈太陽能發電系統給彰化縣廣興國小。圖／縣政府提供
彰化縣白玉功德會理事長邱暉智居間媒合，財團法人大眾教育基金會、公益信託大眾教育基金、公益信託王長庚社會福利基金捐贈太陽能發電系統給彰化縣廣興國小。圖／縣政府提供

彰化縣二林鎮廣興國小、埔心鄉羅厝國小得到公益社團的媒合和捐贈，在學校校舍屋頂加建太陽能發電系統，未來20年內發電收入全數回饋學校；今天捐贈儀式在廣興國小舉行，樹立「教育綠能電廠」嘉惠偏鄉學校的模範。

財團法人大眾教育基金會、公益信託大眾教育基金、公益信託王長庚社會福利基金響應教育永續發展政策，彰化縣白玉功德會理事長邱暉智居間媒合，首度在廣興及羅厝建置太陽能發電系統，今天縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、縣議員吳淑娟和陳一惇、立委謝衣鳯服務處主任洪川正等人參加捐贈典禮。

白玉功德會理事長邱暉智說，他與大眾電腦前瞻事業部顧問蕭丰健是彰化高中的同班同學，某次見面談到大眾要捐贈太陽能發電廠給雲林縣，因此他邀請也來彰化縣捐贈太陽能發電廠，縣政府知悉後很有效率的促成捐贈一事。

大眾教育基金會董事長簡明仁表示，100年前他的父親簡吉與二林鎮長蔡詩傑的祖父，和很多熱血之士在彰化舉起抗日運動大旗，今天捐贈另有傳承意義，這兩所學校電廠預計今年正式運轉，將產生20年的能源收入效益，希望學校運用發電收入幫助弱勢學生，還有縣長王惠美所說推廣本土歷史文化的教育。

二林鎮長蔡詩傑談1925年二林蔗農事件，在知識分子「民胞物與」精神下反抗當權者，希望握有權力的人能照顧弱勢；蔡詩傑指出，照顧弱勢這件事情縣長王惠美做到了，不僅在彰化縣各角落跑透透，也積極在每個村里布建社區關懷據點，展現對縣民的關心及對縣政親力親為的執行力。

王惠美感謝大眾電腦和兩大信託基金，力行企業責任及環境永續教育議題，首度在彰化縣偏鄉學校建置太陽能發電系統，從校園開始推動環境教育，落實低碳永續的生活理念。王惠美說，發電收入能挹注更多資源給偏鄉學校強化課業輔導、多元試探、課程發展、跨域學習等等，成為「企業助學、企業善盡ESG 永續經營」的典範。

廣興國小太陽能發電系統已建置完成，成本約370萬餘元，每年發電量達7萬3846度，預期躉售20年能源收入每年約33萬元，100%回饋給學校。埔心鄉羅厝國小太陽能發電系統施工中，建置成本約470多萬元，每年發電量達9萬3506度，預計每年能源收入約41萬元，一樣長達20年，100%回饋給學校。

彰化縣第一座綠能教育電廠在二林鎮廣興國小建置，今在廣興國小舉行捐贈儀式。圖／縣政府提供
彰化縣第一座綠能教育電廠在二林鎮廣興國小建置，今在廣興國小舉行捐贈儀式。圖／縣政府提供

太陽能發電 偏鄉學校

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