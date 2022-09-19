彰化偏鄉兩小學獲綠能系統 20年發電1千5百萬元入袋

彰化縣二林鎮廣興國小、埔心鄉羅厝國小得到公益社團的媒合和捐贈，在學校校舍屋頂加建太陽能發電系統，未來20年內發電收入全數回饋學校；今天捐贈儀式在廣興國小舉行，樹立「教育綠能電廠」嘉惠偏鄉學校的模範。

財團法人大眾教育基金會、公益信託大眾教育基金、公益信託王長庚社會福利基金響應教育永續發展政策，彰化縣白玉功德會理事長邱暉智居間媒合，首度在廣興及羅厝建置太陽能發電系統，今天縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、縣議員吳淑娟和陳一惇、立委謝衣鳯服務處主任洪川正等人參加捐贈典禮。

白玉功德會理事長邱暉智說，他與大眾電腦前瞻事業部顧問蕭丰健是彰化高中的同班同學，某次見面談到大眾要捐贈太陽能發電廠給雲林縣，因此他邀請也來彰化縣捐贈太陽能發電廠，縣政府知悉後很有效率的促成捐贈一事。

大眾教育基金會董事長簡明仁表示，100年前他的父親簡吉與二林鎮長蔡詩傑的祖父，和很多熱血之士在彰化舉起抗日運動大旗，今天捐贈另有傳承意義，這兩所學校電廠預計今年正式運轉，將產生20年的能源收入效益，希望學校運用發電收入幫助弱勢學生，還有縣長王惠美所說推廣本土歷史文化的教育。

二林鎮長蔡詩傑談1925年二林蔗農事件，在知識分子「民胞物與」精神下反抗當權者，希望握有權力的人能照顧弱勢；蔡詩傑指出，照顧弱勢這件事情縣長王惠美做到了，不僅在彰化縣各角落跑透透，也積極在每個村里布建社區關懷據點，展現對縣民的關心及對縣政親力親為的執行力。

王惠美感謝大眾電腦和兩大信託基金，力行企業責任及環境永續教育議題，首度在彰化縣偏鄉學校建置太陽能發電系統，從校園開始推動環境教育，落實低碳永續的生活理念。王惠美說，發電收入能挹注更多資源給偏鄉學校強化課業輔導、多元試探、課程發展、跨域學習等等，成為「企業助學、企業善盡ESG 永續經營」的典範。