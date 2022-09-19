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彰化市寺廟室被質疑 南瑤宮十媽會聲援市長林世賢
彰化市長林世賢爭取連任，卻接連被無黨籍參選人劉坤鱧緊咬寺廟室廟務問題，南瑤宮十個媽會的主要幹部今天公開為林世賢打氣，林世賢表示，市公所全力為寺廟室所管理的宮廟建立制度化與財務透明化，也主動揪出侵吞5百多萬元香油錢的不肖女員工移送法辦，獲得法務部頒給全國唯一民選首長的「晶質獎」有目共睹。
劉坤鱧是北京大學法學博士、台灣師範大學法學博士，宣布參選以來多次質疑彰化市公所寺廟室，稱該單位為「黑機關」以及提出「一億元香油錢不見了」等言論，砲火猛烈。
南瑤宮十個媽會是南瑤宮長期以來的靈魂人物，老大媽會大總理張金國、新大媽會大總理吳錦源、老二媽會副大總理林景德、興二媽會總幹事楊儒信、聖三媽會大總理林朝新、新三媽會總幹事林羽潔、老四媽會大總理蕭成宗、聖四媽會代大總理林己博、老五媽會大總理陳木己、老六媽會總幹事黃鏈成等人今天到林世賢競選總部聲援。
老大媽會大總理張金國表示，林世賢擔任南瑤宮管理人盡責勝任，且市長政績良好，支持預祝他能順利連任；聖三媽會大總理林朝新指出，有人說什麼進香要花一千萬元，抹黑造謠令人不齒，市長遭到汙衊感到不捨，強調媽會和南瑤宮管理人都是清白的。
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