「中捷.意象」攝影揭曉 捷運市府及松竹站9月24日起展出

台中捷運公司舉辦「中捷．意象」攝影比賽，吸引各路攝影好手報名，得獎名單揭曉。得獎作品9月24日至10月31日在捷運市政府站、松竹站藝文廊展出。

中捷公司說明，比賽分為專業攝影組與手機攝影組，紀錄眼裡的「中捷之美」，參賽作品共1300件，競爭激烈。

專業攝影組金獎為蔣孟霖作品「匆離」呈現川流不息的城市樣態，描述人們追求打破速度藩籬，社會越顯忙碌。

銀獎林育樹「台中綠線捷運美麗之景」將列車交會瞬間定格於陽光灑落的隔音牆隧道，展現多層次的綠。銅獎李祐村「捷運」孩童佇於車首向外遠望、充滿期待的背影。

中捷公司表示，攝影好手熱愛的前三大拍攝站點依序為文心森林公園站、市政府站與高鐵台中站，歡迎民眾循著影像紀錄探尋中捷不同風貌。