年底選舉事務多 溪湖鎮鄰長獲贈自行車宣傳政令

村里長有事務費，鄰長靠兩條腿，許多鄉鎮市公所紛紛贈送自行車給鄰長代步，今天彰化縣溪湖鎮公所在廣場舉行贈車儀式，並在這兩天把自行車送到鄰長或社區活動中心，即日起保固一年，自行車如有問題可洽詢鎮公所。

溪湖鎮公所今天先把工藝家何中雲捐贈的大型竹頭筊杯，轉贈鎮內33家宮廟，鎮長黃瑞珠今（19）日上午從福安宮開始，依序送竹頭筊杯到奉天宮、大安宮、福德宮、肇霖宮、澤民宮、通天宮、慶安宮，接著在鎮公所主持贈送自行車儀式。

黃瑞珠說，鄰長是宣導政府政令第一線尖兵，最近兩年除了例行公務和宣導，還要宣導防疫和統計、通知注射疫苗，工作量倍增，格外辛苦，「工欲善其事，必先利其器。」年底要舉辦五合一選舉，相關事務多，鎮公所送自行車給鄰長，希望服務效率事半功倍，減輕奔波辛苦。

溪湖鎮公所贈買426輛自行車，都是「MIT Make in Taiwan」，配置有警示車鈴、LED前燈、警示後燈、後反光板設備，輕便兼具美觀和安全。鎮代會主席邱鳳蘭、鎮民代表劉晚玉和黃榮芳等人也都感謝「最基層的地方首長─鄰長」宣導政令，因此支持鎮公所編列預算買自行車送鄰長。