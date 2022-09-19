泰雅傳統工具製作文化傳承課程 大安溪沿線7個部落參與

東勢林區管理處與社團法人原住民深耕德瑪汶協會合作辦理「泰雅傳統工具製作文化傳承」課程，邀大安溪沿線7個部落社區發展協會共同參與泰雅傳統工具「杵、臼」的製作，課程包括族語介紹、杵具基本知識及製作技術等內容。

昨天在大安溪部落共同廚房辦理成果展，東勢林區管理處秘書吳貞純、原住民深耕德瑪汶協會黃盈豪秘書長及林建治執行秘書共同參與。

課程從8月27日開課，由東勢林區管理處提供台灣櫸、台灣肖楠等國產材，材料是林政案件查獲且完成判決之贓木，有些來自森林中的枯立木，供杵、臼課程學習及製作使用。

「杵、臼」是泰雅族搗穀的傳統工具，除日常生活所需的餐食、糕點及酒類製作外，也是歲時祭儀時節共食共享的重要儀式所需的器具，透過傳統生活器具的製作，串聯部落中組織與家庭之間的關係，並喚起族人傳統的生活記憶與能力，保留原住民族的珍貴文化資產。

學員除了課程學習外，還發揮團隊合作精神，挑燈夜戰，要做出完美作品，學員之一的博烏瑪國小比令校長表示，他全程都充滿歡喜心，也謝謝東勢林管處提供木材，讓重要的文化傳承得以延續。在社區夥伴們充滿幽默的分享下，大家評選出第一名的作品，由桃山社區發展協會脫穎而出。