台東強震無損登山興致 今仍有民眾爬能高越嶺道

台東地區發生芮氏規模6.4及6.8強震，餘震不斷，內政部呼籲民眾暫緩登山，南投林管處也開放20至24日住宿天池山莊可申請退訂，全額退費，對於仍按照原定計畫爬能高越嶺道的民眾，已呼籲注意沿線步道狀況，盡速通過，切勿停留。

內政部營建署針對連日地震，國家公園登山步道部分路段易有坍方、落石，且強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，呼籲民眾非必要暫緩登山，在山上也盡速下山，若發現設施設備損害則要即時通報管理單位緊急處理。

林務局南投林管處今在天池山莊官網公告，攀登能高越嶺道西段預定9月20至24日入住天池山莊的登山遊客，受地震因素影響，可於住宿日前1日於線上系統完成退費申請，可全額退費，不收取違約金。

南投林管處表示，為確保民眾登山安全，地震後就針對屯原登山口至天池山莊登山步道，以及屯原登山口聯外道路等進行確認，目前路況大致正常，因此保持通行，並未封閉，因此今天仍有民眾按原定計畫登山入住。

經統計，今天住宿申請人數原有117人，31人因地震取消行程，已呼籲按原定計畫上山的登山者注意沿線步道狀況，盡速通過勿停留；但考量本周仍處在餘震高峰期，周末起恐有熱帶性低壓或颱風影響氣候，仍建議民眾取消相關登山行程。