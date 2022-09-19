影／那一年走路去上學 豐原翁子小學生體驗長輩綁便當

台中市豐原區翁子社區發展協會暨社區營造團隊，今天舉辦見學步道健走活動暨便當工作坊成果發表會，小學生體會長輩小時候綁便當走路上學情形，小學生說有趣好玩，在場長輩說，看到此景很懷念，想到小時候帶便當上學，聽到便當盒起落聲音就很高興。

豐原區翁子社區發展協會暨社區營造團隊今天在翁子里活動中心辦活動，「那一年我們走路上學去，見學步道健走活動暨便當工作坊成果發表會」，活動由文化部、台中市政府文化局指導，翁子社區發展協會 、翁社社區發展協會、朴子社區發展協會、南田

社區發展協會、大南嵩社區發展協會、翁子國小主辦。

現場有多位社區長輩和翁子國小學生參加，翁子里長連佳振先說明這次活動的便當文創布巾設計概念，再由長者介紹他們小時候的便當內容和故事，教小學生如何在身上綁便當，小學生們聽得專注。

連佳振表示，翁子國小今年邁入一百歲之際，學區內5個社區，藉由市政府文化局社區營造計畫執行第3年以多項工作坊共同追憶在地知識老少共學，由下課鐘響吃便當工作坊針對過往阿公阿嬤求學帶便當歷程，追憶豬油拌飯便當、番薯籤(塊)便當、長豆便當及高麗菜便當，今天工作坊中以各社區既有食材，推出百年校慶紀念版便當。