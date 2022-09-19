民代爭取5500萬元治水 台中后科南路分流箱涵改善水患

台中市后里區旱溝排水系統因通洪瓶頸，雨季常造成三豐路186巷周邊地區淹水，立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添爭取完成中科旱溝滯洪池，改善義德、義里及后里里水患，接續再爭取營建署下水道工程處全額補助5500萬元施作后科南路分流箱涵，目前進度10%，預定明年汛期前完工。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添今天現勘后科南路分流箱涵工程進度，台中市政府水利局、后里區長賴同一、后里里里長楊春明、義里里里長林東成、義德里里長謝榮慶及公館里里長馮詠淮也到場關心。

水利局簡報指出，后科南路分洪箱涵今年5月發包施工，將分流旱溝排水經綠地10-2部分用地後，再經后科南路綠帶，利用溢流方式將水體導入三豐路既有雨水下水道B幹線，減少易淹水範圍負擔，分洪量約3.3cms，目前工程進度10%，預計汛期前完工，完工後配合分流箱涵，可望解決旱溝排水周邊義德、義里及后里等地區淹水問題。

水利局總工程司連昭榮感謝楊瓊瓔擔任中市副市長時，督導水利局向經濟部水利署爭取補助6340萬元規劃的中科旱溝滯洪池，已於今年3月底完工；她當立委後又接續協助水利局爭取內政部營建署下水道工程處全額補助5500萬元。

后里里長楊春明等人反映，許多民眾看到設置圍籬不明就裡，建議工程動工前先知會地方，已事先向里民說明。義里里里長林東成、義德里里長謝榮慶說，以前下大雨都會淹水到小腿肚，中科滯洪池發揮功能，雨季沒有再接獲里民抱怨。

公館里里長馮詠淮說，中科開發造成當地憂心淹水問題更為嚴重，感謝楊瓊瓔立委、陳本添市議員爭取滯洪池及分流箱涵改善排水工程，后里區長賴同一說，分流箱涵完工後，里長於雨季時應該可以放心，不用再憂心防汛工作。

台中市議員陳本添說，為改善后里淹水問題，他擔任縣議員起，與楊瓊瓔立委奔走10多年，逐步提高后里的防洪能量。后里區旱溝排水系統最瓶頸處僅6.2公尺，導致三豐路186巷雨勢大時往往淹水嚴重淹水，分流箱涵將水流導入雨水下水道，有助解決水患。