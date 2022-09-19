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中市議員施志昌爭取 大甲義和里第一座綠美化公園完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取大甲義和里第一座綠美化公園，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取大甲義和里第一座綠美化公園，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中市大甲區義和里水美街96巷鐵路旁義水段66地號閒置多年，常遭人偷倒垃圾導致環境髒亂，台中市議員施志昌今邀台中市政府環保局、大甲區公所與大甲區義和里長洪黃素貞現勘綠美化工程進度，環保局表示，目前綠美化工程已完工，工程經費含後續維續經費約48萬。

義和里長洪黃素貞與里民希望整治此地，台中市議員施志昌去年會勘後，台中市環保局承諾會用空污基金進行綠美化，今天各單位會勘，環保局表示，目前綠美化工程已完工，工程經費含後續維續經費約48萬。

施志昌表示，大甲區義和里水美街96巷鐵路旁義水段66地號閒置多年，該處空地位置較為偏僻且長年荒廢，常有土石及垃圾隨意傾倒此地造成該環境有惡臭、孳生蚊蟲等問題，洪黃素貞里長一直相當積極想改善此地。

施志昌說，去年3月31日他邀集相關單位會勘，決議由台鐵局將該地交由大甲區公所維護管理，透過環保局空汙基金進行綠美化工程，此處經綠美化後，將是義和里的第一個公園，目前第一期工程已經完工。後續第二期會再爭取體健設施，讓里民可以多利用。

洪黃素貞表示，感謝施志昌議員協助爭取經費整治此地，里民還做紅布來感謝施志昌，目前綠美化工程已完工，她與環保志工隊會做後續維護的工作，讓里民能有更好的生活環境。

環保局表示，此綠美化工程已於8月上旬完工，工程含後續維護經費約48萬。工程包含新設人行道，植栽兩百株，此地綠美化完成後，可以為義和里增加824平方公尺的綠地，並有效改善裸露情形。也能相對減碳1.89公噸。

台中市議員施志昌爭取大甲義和里第一座綠美化公園，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取大甲義和里第一座綠美化公園，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供

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